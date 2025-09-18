Nella giornata di martedì 16 settembre, è stata ufficialmente inaugurata, a Palermo, la sede della Segreteria Regionale Sicilia del Nuovo Sindacato Carabinieri.

All’iniziativa hanno preso parte diversi segretari regionali e dirigenti sindacali provenienti dalle province di tutta l’isola, insieme al nuovo segretario generale regionale Luca Valentini e a Giuseppe Fragano che, nei giorni scorsi, ha concluso il proprio servizio attivo nell’Arma e, per disposizione di legge, anche il mandato da segretario generale regionale della Sicilia.

A rappresentare la Segreteria Nazionale di NSC, il segretario Toni Megna che ha fortemente voluto dotare la sigla, in Sicilia, di un luogo fisico in cui confrontarsi e intensificare il dialogo con gli iscritti e, più in generale, con i colleghi.

I locali sorgono in via Empedocle Restivo 174 – nel cuore della città residenziale – presso lo studio di Salvatore Pandolfini, avvocato penalista esperto in diritto militare.

L’evento ha preso il via con i lavori di segreteria, durante i quali, tra proposte e strategie da attuare per il futuro, è stata condotta un’analisi della situazione attuale.

In un’atmosfera di grande entusiasmo, dopo una parentesi di convivialità, è arrivato il taglio della torta: un dolce realizzato ad hoc con le iniziali della sigla sindacale.

“Da oggi – ha commentato Luca Valentini – questo sarà un luogo d’incontro e di ascolto, un punto di riferimento fisico per tutti i carabinieri associati che hanno una possibilità unica: la consulenza di un grande professionista qual è l’avvocato Salvatore Pandolfini, al quale va il nostro sentito e incondizionato ringraziamento per averci paternamente accolto, donandoci la sua preziosa collaborazione”.

Parole colme di gratitudine e affetto sono state rivolte dai colleghi a Giuseppe Fragano che, nei giorni scorsi, ha tagliato il traguardo dei sessant’anni.

“Giuseppe – ha sottolineato Toni Megna – non è stato soltanto un valido sindacalista, ma anche un punto di riferimento sicuro nei momenti più complicati”.

“La fine del suo mandato – ha aggiunto – di certo non coincide con la sua uscita di scena dal sindacato: abbiamo bisogno dei suoi consigli e della sua esperienza”.

Parole pienamente condivise da Luca Valentini, che ha ringraziato il suo predecessore esaltandone le doti umane e sindacali.

“Ci aspettano tante sfide – ha concluso il segretario nazionale Toni Megna – che affronteremo tutti insieme perché il sindacato è in primis sinonimo di coesione e condivisione”.

La segreteria riceverà previo appuntamento telefonico ai numeri 366.9628642 – 392.1746565.

