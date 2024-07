Inaugurata la terza edizione del Caltagirone Short FilmFestL’attrice siciliana Barbara Tabita riceve il premio “Donne nel Cinema”

Caltagirone (CT) – Ha preso il via ieri sera la terza edizione del Caltagirone Short FilmFest, una kermesse internazionale con ospiti del mondo del cinema e della musica organizzato dal Comune di Caltagirone e dal medesimo patrocinato insieme a Regione siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo.

Un pubblico numeroso ha riempito il centro storico di Caltagirone – famoso in tutto il mondo per le sue architetture barocche – per la prima serata del festival condotta da Chiara Esposito. Erano presenti il Sindaco di Caltagirone Fabio Roccuzzo – che ha aperto la serata ricordando come un “esperimento” di tre anni fa è diventato oggi un appuntamento importante nel panorama dei festival in Italia – e dell’Assessore alla Legalità e alla Sicurezza Giuseppe Fiorito. Il primo riconoscimento speciale di questa edizione è stato consegnato a Barbara Tabita. L’attrice augustana ha ricevuto da Angela Failla – ideatrice del festival – il premio “Donne nel Cinema”, riconoscimento che vuole sottolineare il merito e il potenziale dell’universo femminile nella settima arte. La musica è stata protagonista con Christian Vacirca, il cantante calatino ha presentato il suo pezzo inedito dal titolo Sogni lucidi e con l’esibizione di Enemi, esponente dei generi rap e trap che ha presentato il suo pezzo Goodnam. Spazio al cinema con la proiezione del primo cortometraggio fuori concorso Rewind alla presenza della regista Giulia Galati. Il film è un thriller scritto da Salvatore Zanca che riflette intorno al peso dei traumi infantili sulla psiche umana. La proiezione dei primi corti in concorso è preceduta dall’intervento sul palco del regista, sceneggiatore e Presidente di giuria Mimmo Calopresti.

A piedi nudi di Luca Esposito ripercorre la storia di un ragazzo semplice alla ricerca di un futuro migliore, tra povertà e disuguaglianza sociale. MayDay di Simone D’Alessandro un film che racconta come l’amore di una madre verso un figlio può spingerla a fare di tutto per proteggerlo.

Il cinema è stato ancora protagonista con l’attore Giorgio Belli, nel cast del lungometraggio di imminente uscita Amici per caso, con protagonisti Filippo Contri e Filippo Tirabassi, per la regia di Max Nardari. Giorgio Belli ha presentato la commedia sottolineando come il cinema sappia trattare tematiche delicate come l’omofobia e passare messaggi forti attraverso la chiave dell’ironia. La serata si è conclusa con la musica di Davide De Marinis che con vivacità e spessore ha trascinato il pubblico con la carica della sua voce, ripercorrendo brani del suo repertorio tra cui Troppo Bella, a 25 anni dalla sua uscita, Chiedi quello che vuoi, La pancia e il suo nuovo singolo Andiamo al mare nato in collaborazione con Vito Diomede e Asia Santacroce.

Proseguono stasera gli appuntamenti della kermesse nella piazza del Municipio di Caltagirone. Sabato 13 luglio dalle 21.00 si accenderanno i riflettori della seconda serata condotta da Ruggero Sardo con la proiezione dei corti in concorso La bottega dei bottoni di Daniele Ciprì, Valzer di primavera di Stefano Lorenzi e Clelia Catalano, 7 secondi di Filippo Susinna. Grande attesa inoltre per gli ospiti della serata tra cui l’attrice Desirée Popper, il regista Piero Messina, l’attore Domenico Centamore e il comico Sasà Salvaggio.

Il programma completo dell’evento, sotto la direzione artistica di Angela Failla ed Eva Basteiro-Bertolí, è consultabile sul sito ufficiale del Caltagirone Short FilmFest.

