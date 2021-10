Gli imprenditori Lucia Galofaro e Claudio de Simone: “Pronti per accogliere turisti, visitatori e cittadini in pieno centro”

MESSINA – Ispirato alla storia di Messina, alla sue tradizioni, ai suoi simboli culturali a cominciare dal logo che nella “o” di For Me riprende la falce del porto, l’antica Zancle: è stato inaugurato nei giorni scorsi in via Boner un centro benessere che già nel nome è dedicato alla città, ME come la sigla di Messina ma “me” rivolto anche alle persone pronte per essere accolte nel nuovo ambiente. Una struttura creata ad hoc con l’obiettivo di offrire servizi di qualità in un’atmosfera accogliente, nel pieno cuore cittadino e con il colore verde dell’acqua del mare, la risorsa più grande del nostro territorio, alternato al grigio antracite.

“Siamo particolarmente felici di aprire questa attività – spiegano gli imprenditori messinesi Lucia Galofaro e Claudio de Simone – in un momento di grande ripartenza per l’intero paese e per Messina che ha sofferto molto la pandemia e i lockdown e adesso invece sembra risvegliarsi. Il centro è un sogno che si realizza dopo anni di lavori e attese dovute al covid; la scommessa di un investimento in Sicilia, terra madre del benessere da molti punti di vista”. Galofaro e de Simone sono colleghi di lavoro da anni: dopo esperienze diverse fatte al Nord (lei è laureata in Scienze politiche e con un Master internazionale in Marketing e management del settore beauty, moda e cosmetici, è stata già Spa manager in alcune strutture extra lusso in Toscana; lui è ingegnere civile, da sempre appassionato di accoglienza, ha diretto strutture ricettive in città e zone balneari), hanno deciso di intraprendere insieme questo percorso; dunque alla competenza della prima nel settore bellezza si aggiunge quella del secondo nell’hospitality. All’inaugurazione hanno preso parte medici, professionisti e imprenditori. Madrina dell’evento Rita Conte, che ha tagliato il nastro. For Me Beauty & Relax offrirà una serie di servizi che riguardano la cura e la bellezza del corpo: trattamenti estetici, massaggi, benessere per uomini e donne “personalizzato su misura” e sarà aperto a turisti e visitatori, con un team specializzato che coinvolge una decina di persone, perlopiù ragazze. Tra le curiosità anche il sale rosa himalayano disponibile all’interno del percorso benessere.

Nelle foto: gli imprenditori Lucia Galofaro e Claudio de Simone

