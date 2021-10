Uno spazio polifunzionale, dedicato alla preparazione tecnica nonché punto di ritrovo per tutte le diversificate attività della Federazione Motociclistica Italiana.

Ecco il nuovo Centro Tecnico FMI che sarà anche luogo di incontro, di rappresentanza e di appoggio per i partner federali. La nuova struttura FMI, realizzata grazie alla preziosa collaborazione del Misano World Circuit, è posizionata all’interno della nuova sezione dell’impianto, la Misano Square. L’inaugurazione del Centro si è svolta oggi, durante una cerimonia alla quale, oltre al Presidente FMI Giovanni Copioli e a numerosi rappresentanti federali, erano presenti il Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, Il Presidente FIM Jorge Viegas, il Ceo di Dorna Carmelo Ezpeleta, il Presidente Santa Monica SpA Luca Colaiacovo, il Managing Director Misano Word Circuit Andrea Albani, insieme a piloti e team manager di spicco del Motomondiale e ai rappresentati delle più importanti Case motociclistiche.

Il Centro FMI sarà uno spazio diversificato in cui fare numerose attività: da quella tecnica di alto livello fino alla formazione dei giovani talenti, senza dimenticare gli appassionati che potranno seguire corsi di introduzione alla guida. Quest’ultimi si terranno sia su asfalto che su offroad, utilizzando i tanti spazi di cui dispone il circuito di Misano come l’impianto di Flat Track e il Misanino. Sarà quindi un Centro Tecnico molto operativo che, proprio grazie all’importanza delle strutture del circuito intitolato a Marco Simoncelli, si presenta già come di altissimo livello, andando ad ospitare anche la Formazione che FMI farà ad importanti realtà come ad esempio l’Arma dei Carabinieri. Il Centro sarà molto utilizzato anche per la Formazione interna alla Federmoto, coinvolgendo Tecnici, Istruttori di guida, Direttori di gara, Commissari di gara e Ufficiali di percorso.

Grazie al sostegno di Acerbis, che ha aderito all’iniziativa come supporter, il Centro Tecnico FMI si pone l’obiettivo di essere anche punto di incontro per le tante realtà federali, con il coinvolgimento dei Moto Club e delle aziende partner. Con il prezioso contributo dell’architetto Manuela Trivarelli, il Centro FMI è infatti dotato di sala riunione e di uno spazio espositivo; sarà quindi il ritrovo delle attività FMI in occasione delle gare del Motomondiale e visitabile dal pubblico durante l’anno.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Siamo davvero orgogliosi di inaugurare il nuovo Centro Tecnico FMI. Un altro passo importante per le tante attività federali quali corsi, stage e collegiali con i giovani, in particolare con i Pata Talenti Azzurri. L’orgoglio poi è dovuto anche all’essere riusciti ad inserirlo in una struttura tra le migliori al mondo come il Misano World Circuit e in particolare la nuova area della Square, cosa che testimonia la crescita della collaborazione da tempo avviata con Misano, per la quale ringrazio il Direttore Andrea Albani. Ringraziamento che va anche alle tante personalità presenti all’inaugurazione. Oggi abbiamo posto il primo tassello di un altro importante capitolo della storia della Federmoto. Da oggi la nostra passione ha una nuova casa”.

Vito Cozzoli, Presidente e Amministratore Delegato Sport e Salute S.p.A.: “L’inaugurazione del nuovo Centro Tecnico Federale della Federazione Motociclistica Italiana è un momento storico, soprattutto in questa fase di ripartenza. Sarà un punto di riferimento per tutti i talenti azzurri e per le varie attività federali, dalla formazione di tecnici e dei direttori di gara ai corsi di guida. Il settore motociclistico, poi, è legato a doppio filo al turismo sportivo, che significa crescita, passione, e ancora una volta un’attenzione verso lo sport. Il nuovo Centro sarà un luogo di sport, di passione e di vita”.

Andrea Albani, Managing Director Misano Word Circuit: “Il Centro Tecnico FMI inaugurato all’interno di MWC è prima di tutto un grande orgoglio per tutti noi. Il motorsport nella nostra struttura assume vari volti, anche commerciale e legato a grandi eventi internazionali. Però la radice è quella genuina della passione per lo sport, per la sua promozione in un contesto di piena sicurezza. Tutto ciò è legato a investimenti conseguenti. Ospitare la struttura FMI è un riconoscimento che ci rende fieri. Lavoreremo insieme e meglio ancora per trasferire passione e responsabilità, attenzione all’impronta ambientale dell’attività e la valorizzazione della storia che rappresenta sul territorio, dove il ‘motore’ ha generato sia cultura che un solido sistema di imprese. Ringraziamo la FMI, il Presidente Copioli, oggi per noi è un grande giorno”.