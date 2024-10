Nuovo traguardo per CASTES, progetto di cooperazione internazionale guidato dall’Università di Palermo: inaugurato il laboratorio di Geoscienze all’Universidad de El Salvator

È stato inaugurato all’Universidad de El Salvador il nuovo laboratorio di Geoscienze, centro all’avanguardia per la ricerca e l’alta formazione nel campo delle Scienze della Terra in El Salvador, che contribuirà a migliorare la gestione delle risorse naturali e la prevenzione dei disastri naturali.

Il laboratorio di “Geociencias y Georrecursos”, dotato di moderne attrezzature, è stato realizzato nell’ambito del progetto CASTES, coordinato dal prof. Christian Conoscenti dell’Università degli Studi di Palermo e finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato importanti rappresentanti delle istituzioni salvadoregne e italiane, tra cui il Rettore della Universidad de El Salvador, Juan Rosa Quintanilla, l’Ambasciatore d’Italia in El Salvador, Paolo Emanuele Rozo Sordini, il Direttore della sede AICS di San Salvador, Paolo Gallizioli e il Decano della Facoltà di Scienze Agronomiche, Nelson Bernabé.

Il Rettore dell’Università di Palermo, prof. Massimo Midiri, è intervenuto con un videomessaggio di saluto.

“Questo laboratorio rappresenta uno dei risultati più tangibili del progetto CASTES, che ha visto il nostro Ateneo impegnato in un ruolo di coordinamento strategico, con il supporto della Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara e della Universidad de El Salvador (UES) – spiega il prof. Christian Conoscenti, docente del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare e coordinatore del progetto per UniPa – CASTES è un esempio concreto di come la cooperazione internazionale tra università possa produrre risultati significativi per lo sviluppo scientifico e la formazione tecnica avanzata. Il progetto CASTES – continua – ha avuto inizio nel 2020 con l’obiettivo di istituire e sviluppare un Corso di Laurea in Ingegneria Geologica presso la Universidad de El Salvador, formando docenti e ricercatori locali e creando infrastrutture. Attraverso collaborazioni con Università di paesi centroamericani, il progetto ha fornito formazione avanzata e opportunità di ricerca a livello di Master e Dottorato per docenti e studenti della UES, rafforzando le competenze locali nelle geoscienze. Questo evento – conclude il prof. Conoscenti – segna un momento chiave per il futuro della ricerca scientifica in El Salvador e per la continua cooperazione tra Italia e America Centrale”.

CS

INAUGURAZIONE 03_Da sx Conoscenti, direttore AICS, ambasciatore