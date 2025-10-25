Inaugurato il nuovo svincolo autostradale “Brancaccio-Forum Porta Sud” Lagalla e Orlando: Passo storico per la città di Palermo

È stato inaugurato, questa mattina, alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, del sindaco di Palermo Roberto Lagalla e dell’assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando, il nuovo svincolo autostradale “Brancaccio-Forum Porta Sud”, un’opera attesa da decenni, che consentirà di migliorare in modo significativo la viabilità cittadina e i collegamenti in entrata per la città.

All’inaugurazione hanno preso parte anche l’assessore regionale Edy Tamajo, gli assessori della Giunta comunale, il presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo, il direttore della struttura territoriale Sicilia di Anas Nicola Montesano, i consiglieri comunali e di circoscrizione.

Il progetto, completato e validato nel giugno 2023, ha visto la conclusione delle procedure di gara nell’ottobre dello stesso anno, con l’individuazione dell’impresa “Mammana Michelangelo” Srl di Castel di Lucio (Me) quale esecutrice dei lavori, per un importo complessivo di 3.390.964,32 euro, approvato dal Comune di Palermo il 20 novembre 2023.

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha dichiarato:

«Con l’apertura dello svincolo autostradale “Brancaccio-Forum Porta Sud” si compie un passo storico per la città di Palermo. Quest’opera, progettata per la prima volta quasi quarant’anni fa, vede finalmente la luce grazie all’impegno e alla determinazione di questa Amministrazione, che ha saputo portarla a termine dopo anni di attese e rinvii e fino all’ultimo siamo stati impegnati per superare gli ostacoli, come la bonifica di una discarica abusiva. Si tratta di un’infrastruttura strategica che migliorerà sensibilmente il flusso veicolare in entrata verso la città, alleggerendo il traffico e rendendo più efficiente la mobilità urbana. Il nostro impegno, adesso, è completare anche lo svincolo in direzione Catania, così da rendere pienamente funzionale questo nodo viario essenziale per Palermo e per l’intera area metropolitana».

L’assessore alle Opere pubbliche, Salvatore Orlando, ha aggiunto:

«L’apertura di questo svincolo rappresenta il risultato di un lavoro costante portato avanti dall’Assessorato e dagli uffici tecnici del Comune. È un intervento di grande valore strategico che migliora la sicurezza e la fluidità del traffico, ma anche un segnale concreto di efficienza amministrativa e di capacità di realizzare opere attese da decenni. Con la stessa determinazione continueremo a lavorare per completare le rampe lato monte, dove le opere sono già in corso e che consegneremo alla città entro il 2026».

Com. Stam. + foto