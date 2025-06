Inaugurato il “Villaggio Arma” a Villa Borghese: i Carabinieri si raccontano ai cittadini

L’Arma dei Carabinieri è tornata in uno dei suoi luoghi più cari: villa Borghese a Roma. Occasione è stata questa mattina l’inaugurazione del “Villaggio Arma”, spazio espositivo e divulgativo allestito lungo Viale delle Magnolie e dedicato alla cittadinanza e alle famiglie per avvicinare il pubblico alla storia, ai valori e alle attività dell’Arma dei Carabinieri.

Oggi, a tagliare il nastro della manifestazione (dal 4 al 6 giugno) nell’ambito delle celebrazioni per il 211° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, è stato il Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, accompagnato dalla madrina dell’evento, Dott.ssa Adriana Macchi, presidente di Soroptimist International d’Italia. Alla cerimonia hanno preso parte anche il Ministro per lo Sport, Dott. Andrea Abodi, diverse autorità e numerose scolaresche.

Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, intervenuto subito dopo l’alzabandiera, ha sottolineato il significato simbolico e istituzionale dell’evento: “Ho fortemente voluto questo Villaggio Arma perché in oltre due secoli abbiamo imparato una cosa fondamentale: non basta impegnarci nel nostro lavoro se in pochi sanno davvero chi siamo. Troppo spesso ci conoscete solo nel momento del bisogno. Oggi vogliamo farci conoscere anche in un momento diverso: un modello di comunità che si apre ancor di più, perché in tutti questi anni di servizio, ho scoperto che ogni cittadino ha una storia da raccontare ai Carabinieri. E ogni Carabiniere ha una storia da raccontare ai cittadini”.

Il Generale ha evidenziato ulteriormente l’importanza dell’iniziativa: “da oggi a venerdì potrete vivere da vicino i Carabinieri non solo nei momenti critici, ma soprattutto nei momenti di dialogo e condivisione. Un’occasione in cui abbiamo la possibilità di spiegarvi, di mostrarvi, di rispondere alle vostre domande”.

Il Comandante Generale, nel concludere, ha spiegato come l’Arma sia “una comunità che funziona quando cittadini e istituzioni si conoscono, si rispettano e collaborano. Una comunità dove la legalità non è una parola, ma un modo di vivere insieme”.

La presidente di Soroptimist International d’Italia, Dott.ssa Macchi, ha preso successivamente la parola sottolineando la vicinanza dell’associazione all’Arma: “è un rapporto consolidato che dura da dieci anni rispetto al quale siamo riusciti ad ottenere risultati importanti”, ringraziando poi l’Arma dei Carabinieri per la giornata odierna “ci ha dato l’opportunità di partecipare a questa apertura nei confronti della comunità”.

Durante l’inaugurazione del Villaggio, impreziosita dall’esibizione musicale della Banda dell’Arma, il Ministro per lo Sport, Dott. Andrea Abodi, ha evidenziato il valore educativo, sociale della manifestazione anche per la presenza dei bambini che rappresentano “un patrimonio inestimabile”, soffermandosi poi sul significato dell’alzabandiera e del tricolore che “rappresenta un motivo di orgoglio per noi e per i nostri atleti, anche per quelli del Centro Sportivo Carabinieri, che portano in giro in Italia e nel mondo”; nel concludere “questa giornata si rinnovi ogni giorno potendo vedere nei vostri occhi, di uomini e donne in divisa, un motivo di serenità, di sicurezza ma anche un momento di confronto e dialogo che lo sport spesso favorisce”.