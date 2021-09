Bologna – Al via domani, 9 settembre, Cosmofarma ReAzione – I valori al centro che si svolgerà dal 9 al 12 settembre, eccezionalmente in contemporanea con Sana-Salone internazionale del biologico e del naturale e Onbeauty by Cosmoprof. La cerimonia di apertura si svolgerà alle ore 10.15, al Centro Servizi – Open Theatre

Parteciperanno: – Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna, Gianpiero Calzolari Presidente di Bologna Fiere e Carlo Ferro, Presidente agenzia ICE – Italian Trade & Investment Agency.

Il Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Manlio di Stefano, ha invece inviato un suo saluto video registrato.

Cosmofarma, proprio per sottolineare la volontà di reagire degli organizzatori, degli espositori, delle associazioni di categoria e di tutto il comparto, ha voluto aggiungere alla sua denominazione, per la sola edizione 2021, ReAzione” – I valori al centro. I valori che da sempre sono punto di riferimento del mondo farmacia: empatia, ascolto, tempo, inclusività, resilienza, fiducia, salute, relazioni umane, libertà e sostenibilità. E sono proprio i valori che hanno ispirato la definizione della Cosmofarma Business Conference di venerdì 10 settembre, affidata ad un relatore di grande prestigio, lo psicoanalista Massimo Recalcati, che proporrà un intervento dal titolo “L’importanza dei valori”, realizzata con il contributo incondizionato di EG Stada Group. Saranno 4 giorni intesi, scanditi da 50 convegni dedicati ai temi strategici della farmacia e del dibattito pubblico, suddivisi in quattro filoni: scientifico, manageriale, istituzionale e, ReAzione. Il programma si arricchisce con le iniziative speciali: Cosmofarma Young, dedicata alle imprese nate da non più di due anni, prevede la consegna di “borsa di studio” che consentirà un percorso di crescita e supporto individuale grazie alla partnership con EKIS; l’area espositiva dedicata alla PetCaree il “Premio Innovation&Research”, per celebrare e valorizzare la capacità delle imprese di innovare e investire in ricerca scientifica, in nuovi prodotti e nuovi progetti.

Digitalizzazione e automazione dei processi consentiranno sempre più alla farmacia di superare la sola dimensione di luogo fisico e le permetteranno di entrare nelle case dei cittadini. Come affrontare il cambiamento? Come evolve il ruolo del farmacista, da poco chiamato anche alle vaccinazioni in farmacia? Innovare, usare la Rete anche per dare i giusti consigli ai clienti, sventare molte fake news su farmaci e salute, comunicare in maniera più facile, saranno tra i nuovi compiti del farmacista. E allora come formarsi, su cosa puntare, dove va il mercato? A tutte queste domande Cosmofarma ReAzione – I valori al centro cercherà di offrire una risposta e di sostenere il mondo farmacia con aggiornamenti e approfondimenti.

La manifestazione si svolge sotto il patrocinio di FOFI – Federazione Ordini Farmacisti Italiani, Federfarma, Fondazione Cannavò, UTIFAR – UnioneTecnica Italiana Farmacisti. Al fine di tutelare le aziende e tutti gli operatori del settore la manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza.

Com. Stam.