Inaugurazione dell’anno accademico 2024/2025 I.T.S. Academy di Catania – Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile- in collaborazione con l’istituto “Duca degli Abruzzi” di Catania

Sulle note dell’inno nazionale, cantato e suonato dai giovani violinisti dell’istituto “Agatino Malerba”- diretti dall’insegnante Emilia Belfiore- si è celebrata l’aperturadell’anno accademico 2024/2025 I.T.S. Academy di Catania – Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile- in collaborazione con l’istituto “Duca degli Abruzzi” di Catania. Ad aprire i lavori e salutare i presenti la dirigente del “Duca degli Abruzzi di Catania”, Direttore dell’I.T.S. Academy di Catania, Cavaliere della Repubblica, presidente della Rete Resil (Rete Nazionale delle Scuole di Logistica) e presidente “The International Propeller Clubs – Ports of Catania & Southeastern Sicily” Brigida Morsellino: “Proseguiamo all’interno di un percorso di enorme valenza testimoniato dall’importanza di questo incontro che vede la presenza dei cadetti e degli studenti del Duca degli Abruzzi” ha ribadito la dott.ssa Morsellino che, nel corso del Panel moderato da lei (dal titolo “ITS esperienza di successo formativo e lavorativo: parlano i protagonisti”), ha proseguito sottolineando che “gli obiettivi e le finalità che stiamo presentando sono molteplici ma oggi vogliamo focalizzarci su un progetto comune, dove tutti devono sentirsi protagonisti, per sviluppare ulteriormente e mostrare con sempre maggior incisività le opportunità che l’Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile rappresenta nel panorama regionale e nazionale”.

Un percorso tecnico altamente specializzato basato sull’innovazione e la crescita. Una formazione in continua evoluzione come richiesto con sempre maggior frequenza dalle aziende.

Da qui la relazione del presidente dell’I.T.S. Academy di Catania Prof. Ing. Antonio Scamardella: “Oggi inauguriamo l’anno accademico di una grande eccellenza dell’intero “Sistema Italia” perché permette di avere uno sguardo ampio e capace di abbracciare anche le tecnologie verdi con i vari strumenti interdisciplinari. Partendo da queste premesse il progetto formativo -improntato sulla sostenibilità, compatibilità e inclusività- crea un’offerta specifica dove la duttilità è di vitale importanza nel mondo del lavoro e lo è anche per poter affrontare i cambiamenti del sistema intermodale. La nostra missione è quella di formare figure professionali che rappresentano il nostro tessuto sociale produttivo e che contribuiscono concretamente allo sviluppo di un settore strategico per il Sistema Paese qual è quello della Mobilità Sostenibile e dei Trasporti”.

Ad alternarsi sul palco per i saluti istituzionali sono stati l’ingegnere Francesco Nicosia a rappresentare il Sindaco della Città Metropolitana di Catania, il presidente dell’Autorità di sistema portuale di Sicilia orientale Augusta –Catania Francesco Di Sarcina, il Direttore Marittimo della Sicilia Orientale Ammiraglio Antonio Ranieri, il professore Matteo Ignaccolo dell’Università di Catania, il professore Vincenzo Crupi dell’Università di Messina, la direttrice dell’ufficio diocesano per la dispersione scolastica Agata Pappalardo, il Colonnello Luca Viarengo, il Direttore dell’11° Reparto veicoli di Sigonella Comandante Pasquale Palescandolo e il Presidente dell’Anmi Comandante Michele Russo. Tra il pubblico presenti i rappresentanti delle aziende, delle compagnie di navigazione e delle istituzioni politiche e militari.

Formazione, fortemente legata al mondo accademico e istituzionale, in primo piano anche durante l’intervento della coordinatrice dei Corsi Prof.ssa Carmela Rapisarda che ha illustrato a tutti presenti l’offerta formativa 2024 – 2026.

Al R.U.P. dell’I.T.S. Academy di Catania, Dott. Giuseppe Maria Sassano, invece il compito di illustrare lo Stato dell’Arte del progetto “Interactive Labs For The Mediterranean Academy of Transport And Logistics”: “La nuova sede dell’I.T.S. è solo il primo tassello verso la strada del successo che si costruisce, giorno dopo giorno, per raggiungere obiettivi sempre più grandi- dichiara Sassano- l’Accademia fonda i suoi successi su idee vincenti che migliorano le figure professionali del domani. Un processo da portare avanti anche con il mondo imprenditoriale, istituzionale e militare che collabora con noi”.

A conclusione della manifestazione il presidente Antonio Scamardella e il componente del CdA dell’I.T.S. Academy dottor Tiziano Minuti hanno consegnato due borse di studio, del valore di 5000 euro ciascuna e donate dal Rina (Registro Italiano Navale), ai due “meritevoli” Andrea Barbera e Cristian Catania.

