“La prevenzione dei roghi è decisiva, come affermano gli operai forestali della provincia di Enna, nel loro appello pubblicato su La Sicilia di oggi.

I disastri devono essere prevenuti, invece di rincorrere le “emergenze del giorno dopo”: non mi stancherò di ripeterlo. Nel merito, ho inviato una nota formale al Prefetto di Enna Matilde Pirrera e al Dirigente provinciale del Corpo Forestale, chiedendo, per quanto di competenza, di avviare le misure di prevenzione degli incendi che colpiscono il nostro territorio ogni anno, con l’arrivo della stagione secca”. Così, il senatore del Movimento 5 Stelle Fabrizio Trentacoste che aggiunge alcuni dati allarmanti: “Nel solo mese di agosto 2020, gli incendi sviluppatisi in Sicilia sono stati 602 e hanno distrutto circa 2.198 ettari di aree boschive e circa 1.922 ettari di macchia mediterranea, aree con specificità ambientali e paesaggistiche importanti, autentici polmoni verdi della nostra Isola”.

“Questi roghi – continua il parlamentare – ci pongono di fronte ad una seria riflessione: non è possibile lasciare i nostri boschi alla mercé di piromani e interessi speculativi. Ribadisco che bisogna aprire un ragionamento più ampio sulla necessità di programmare per tempo la campagna regionale antincendio”. “Questo tema non può più essere pensato in termini emergenziali, ma bisogna muoversi con un Piano definitivo, – conclude Trentacoste – dando il via in tempi congrui agli interventi necessari e definire con largo anticipo le forze da destinare alle campagne antincendio”

