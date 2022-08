Incendio al Bosco Scorace, il Sindaco Tranchida presenta un esposto

Il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha presentato in data odierna un esposto/querela in merito ai fatti accaduti il 18 Agosto 2022 al “Bosco Scorace”, tragicamente distrutto quasi in toto da un terribile incendio.

Dall’esposto, che riporta anche il dettaglio dei momenti concitati descritti parimenti dal Sindaco di Buseto Palizzolo, emerge come ancora una volta il servizio regionale antincendio sia risultato impreparato e inadeguato rispetto all’incendio, come più volte sostenuto anche dall’amministrazione comunale trapanese in occasione di altri simili eventi negli anni scorsi. “Incomprensibile che i canadair siano dovuti giungere addirittura dalla Sardegna e che non vi fossero aerei disponibili per il territorio regionale – dichiara il Sindaco Tranchida – nonostante l’elevatissimo allarme lanciato dalla protezione civile regionale. Ancora una volta, le criticità e le disfunzioni del sistema dei controlli sono state eloquenti e disastrose, con conseguenze terribili per il polmone verde della provincia di Trapani. Mi risulta che anche il Sindaco di Buseto Maiorana stia per procedere analogamente con un esposto, auspicando che determinate situazioni non abbiano a ripetersi e che vi sia tolleranza zero per eventuali responsabili”.

