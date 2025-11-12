Incendio centro fieristico Le Ciminiere di Catania. Ersilia Saverino (PD): “Un dolore enorme per l’intera città”

“L’incendio che ha interessato il centro fieristico Le Ciminiere di Catania, distruggendo il teatro “Cutiliscio”, rappresenta una grossa ferita per l’intera provincia etnea”

Lo afferma la Deputata all’Assemblea Regionale Siciliana del Partito Democratico Ersilia Saverino. “In attesa che la polizia giudiziaria faccia piena luce sui fatti accaduti bisogna ringraziare pubblicamente i vigili del fuoco per l’enorme lavoro svolto. Operazioni che hanno impedito alle fiamme di provocare danni ben peggiori. Adesso bisogna ripartire e individuare nuovi luoghi che possano ospitare temporaneamente i grandi eventi e le grandi manifestazione regionali e nazionali che periodicamente si svolgevano all’interno del complesso fieristico del viale Africa e che rappresentano un volano di sviluppo economico per l’intera Catania”, conclude l’Onorevole Saverino Presidente PD Catania.

