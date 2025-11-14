Incendio magazzino sul Lungomare di Marsala. Ordinanza sindacale per messa in sicurezza e bonifica dell’immobile pericolante

Interdire l’accesso, ripristinare le condizioni di sicurezza, rimuovere e smaltire sia l’amianto che i rifiuti presenti. Sono questi gli obblighi in capo alla proprietà dell’immobile in stato di abbandono, sito sul Lungomare di Marsala, dove la scorsa settimana si era sviluppato un incendio, generando una densa coltre di fumo.

Tenuto conto delle relazioni di tecnici comunali e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il sindaco Massimo Grillo ha emesso specifica Ordinanza affinchè si adottino provvedimenti immediati per la salvaguardia della pubblica incolumità e la tutela ambientale. Sarà altresì compito della proprietà comunicare al Comune l’avvenuta eliminazione del pericolo e la corretta esecuzione della bonifica entro i termini di legge.

Com. Stam.