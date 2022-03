Incentivi per lo sviluppo del turismo e della microeconomia 

Con ”Operazione 7.5.01 TF” ci sono 4.700.000 di Euro in dotazione finanziaria, con scadenza 15 marzo, dedicata ad enti pubblici, associazioni, fondazioni, associazioni agrituristiche e organismi delle strade dei vini e dei sapori.

Il contributo vuole sostenere investimenti pubblici e privati per la creazione e l’ammodernamento di infrastrutture info-ricreative e servizi per il turismo atti a migliorare la qualità dei servizi offerti e ottimizzare l’accoglienza del sistema ricettivo Lombardo, promuovendo la microeconomia imprenditoriale, aumentare l’occupazione, soprattutto dei giovani e delle donne, e valorizzare le eccellenze dei prodotti e dei luoghi del territorio locale.

L’agevolazione copre il 90% delle spese per lo sviluppo e la commercializzazione di servizi per la valorizzazione del territorio, servizi di gestione accoglienza e informazione turistica tramite siti internet, e per investimenti su tecnologie innovative.

Il sistema Aggreghiamoci.Online aiuta le attività che partecipano al progetto a offrire servizi completi per il turismo e la microeconomia con tecnologie in linea a tutti i finanziamenti previsti per il rilancio dell’economia del nostro territorio, grazie all’utilizzo di sistemi in blockchain che automatizzano i processi di informazione turistica ed acquisizione clienti.

La grande ambizione del progetto di fornire a ogni comune un sistema per la valorizzazione del “brand territoriale”, lo sviluppo e l’ottimizzazione del turismo, cultura e microeconomia del territorio Italiano, è stata colta dal Comune di Zavattarello, che ha già attivato il proprio portale info turistico www.zavattarello.online.

“Zavattarello.Online ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento – commenta il Vice Sindaco e Assessore al Turismo Mauro Colombini – sia per il turista che per la cittadinanza. Il portale aiuterà il turista a scegliere il proprio itinerario, il cittadino di usufruire dei servizi digitali essenziali ed il commerciante a mettere in vetrina I propri prodotti.”

Il sito del progetto è: www.aggreghiamoci.online

