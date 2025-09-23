Incidente frontale fra due veicoli: i Carabinieri soccorrono i due conducenti, che al momento non risulterebbero avere riportato ferite gravi.
Quargnento – Incidente lungo la S.P. 50 fra due veicoli che hanno impattato frontalmente. Sul posto, le pattuglie dei Carabinieri e personale del 118.
Al momento, i conducenti ricoverati in ospedale non avrebbero evidenziato lesioni gravi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro ed evidenziare eventuali responsabilità. La circolazione stradale è ripresa regolarmente lungo il tratto interessato.
