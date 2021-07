“Secondo le ultime rilevazioni Inail disponibili sono state in Sicilia 434 le denunce d’infortunio e 4 i casi mortali nel solo settore delle costruzioni nei primi cinque mesi del 2021; quello delle costruzioni è un settore particolarmente attenzionato dall’Istituto tanto che proprio per il Bando ISI 2020, che assegna finanziamenti a fondo perduto alle imprese che presentano progetti per la prevenzione nei luoghi di lavoro, in Sicilia è stato deliberato un bonus di cinque punti da assegnare proprio alle imprese del settore costruzioni”.

Lo ha reso noto Michelangelo Ingrassia, Componente e già Presidente del Comitato Consultivo Provinciale Inail di Palermo, commentando il tragico incidente sul lavoro accaduto stamattina a Mondello e costato la vita a un operaio edile di 42 anni, sposato e padre di due bambine. Per Ingrassia “a prescindere dall’esito delle indagini in corso su questo specifico caso, è tuttavia risaputo che il settore delle costruzioni è particolarmente esposto al rischio predatorio del lavoro nero; che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono in tale settore un’entità quasi sconosciuta; che le temperature alte, lo stress dei tempi di consegna, il malessere psichico aumentano il rischio delle cadute dall’alto; sappiamo addirittura, secondo studi pubblicati anche dall’Inail, che inizio e fine settimana sono i periodi più frequenti per gli infortuni nei cantieri edili”.

Che fare dunque? “Occorre pretendere delle risposte – afferma Ingrassia – e chiedere al Governo Regionale che cosa fa la Commissione Regionale per la programmazione dell’attività ispettiva in Sicilia la cui istituzione risale a tre anni fa; occorre chiedere all’Inail se le ingenti somme destinate ogni anno dall’Istituto alle imprese per fare prevenzione, siano utilizzate e come e quanto e quando queste somme vengano spese. E poiché mancano gli ispettori – conclude Ingrassia – forse non sarebbe male qualche assemblea sindacale in più nei luoghi di lavoro, magari sul tema specifico della salute e sicurezza dei lavoratori e magari finanziata con risorse Inail; una mia proposta, questa, che deliberammo nel 2019 e che qualcuno ha chiuso in un polveroso cassetto”.

