Inclusione e diversità in Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà. Corso di formazione nazionale Scadenza ravvicinata

“How to build an inclusive project” è il corso di formazione nazionale organizzato nell’ambito delle attività di formazione e cooperazione (TCA) del Programma Erasmus+ Youth dall’Agenzia Italiana per la Gioventù che si terrà a Pescara dal 31 marzo al 3 aprile 2025.

L’obiettivo è supportare le organizzazioni nello sviluppare la priorità Inclusione e Diversità all’interno dei programmi Erasmus+| Youth e Sport e Corpo Europeo di Solidarietà.

L’iniziativa, in lingua italiana, punta a fornire ai/alle partecipanti gli strumenti di base per poter lavorare nella propria organizzazione nella costruzione di un progetto che coinvolge giovani con minori opportunità,in particolare giovani provenienti da aree rurali e interne, giovani NEET, giovani con disabilità fisiche e giovani con problemi di benessere mentale. L’attività (clicca qui per consultare la pagina web) rientra infatti nell’ambito di SPI – Strategic Partnership on Inclusion and Diversity, il partenariato strategico di lungo termine tra Agenzie Nazionali europee, che ha l’obiettivo di incrementare il numero e la qualità dei progetti che coinvolgono giovani con minori opportunità.

Possono candidarsi per partecipare youth worker, operatori/trici giovanili, educatori/trici, di organizzazioni (associazioni, cooperative, ecc.) che lavorano con giovani con minori opportunità, che già lavorano con i Programmi oppure che hanno poca esperienza nei programmi Erasmus+|Youth e Corpo Europeo di Solidarietà. I lavori prenderanno il via nel pomeriggio del 31 marzo e si concluderanno all’ora di pranzo del 3 aprile. L’AIG coprirà interamente i costi di accoglienza e formazione; i costi di viaggio saranno rimborsati ai partecipanti in misura dell’90%, per 200 euro al massimo.

Per presentare la propria candidatura è necessario compilare la domanda di partecipazione al da qui entro il 13 marzo 2025.

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani