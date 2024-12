Incontro a Roma tra la VII Commissione Consiliare con l’Assessore al Decentramento del Comune di Roma ed il Presidente del secondo Municipio

Il 12 e 13 Dicembre il Presidente della VII Commissione Consiliare del Comune di Palermo, Pasquale Terrani, insieme al Vice Presidente Fabio Giambrone, ha incontrato l’ Assessore al Decentramento del Comune di Roma Dott. Giulio Bugarini ed il Presidente del Secondo Municipio Francesca Del Bello e l’Assessora ai Lavori Pubblici e Scuole Arch. Paola Rossi.

Alla riunione hanno partecipato anche Dirigenti e funzionari, per un confronto e scambio di idee in merito al Regolamento, funzioni, servizi ed attività decentrate che al Comune di Roma sono in atto da circa 20 anni.

«Dal confronto – dichiara Terrani – è emerso che le problematiche delle grandi Città, in merito al decentramento Amministrativo devono essere attenzionate con regole che valgono per tutti ed in modo particolare al buon funzionamento dei servizi da erogare ai Cittadini.

L’auspicio della VII Commissione Consiliare, che sta lavorando ad alcune modifiche di base al regolamento sul decentramento, è quello di coinvolgere tutti i consiglieri comunali e tutte le forze politiche al fine di predisporre le modifiche necessarie per sottoporre l’atto in Consiglio Comunale, in quanto riteniamo che decentrando attività e servizi di base sicuramente agevoleremo i cittadini Palermitani».

