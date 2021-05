Il Sindaco Massimo Grillo: “riqualifichiamo e potenziamo enologia e facciamo diventare marsala centro per la formazione in ambito sanitario”

Nei giorni scorsi il Polo Universitario di Trapani ha organizzato un incontro con i Sindaci della Provincia per attuare una piattaforma di rilancio e riorganizzazione del Polo, tenendo conto delle vocazioni del territorio trapanese.

Si è trattato di una riunione operativa alla presenza dei professori Francesco Torre e Antonio Piacentino , nel corso della quale tutte le parti si sono trovate d’accordo per attuare una piattaforma di rilancio del Polo universitario secondo un modello di università “diffusa” sul territorio. Il Sindaco Massimo Grillo ha chiesto che Marsala venga individuata come sede di formazione per alcune branche sanitarie, per l’archeologia e l’enologia che va, comunque, riqualificata e potenziata.

“La creazione nella nostra città di un centro universitario dedicato alla formazione di specifiche professionalità in ambito sanitario sarebbe l’approdo naturale per i locali del Campus Bio Medico dell’Ospedale Paolo Borsellino. – dice il Sindaco Massimo Grillo. Del resto il Campus era stato pensato proprio per questo. Ho avanzato questa proposta ai dirigenti del Polo Universitario di Trapani ed ho ricevuto risposte confortanti. Finita l’emergenza pandemica sarebbe assurdo non utilizzare una struttura pensata per l’alta formazione, pronta all’uso e rimasta inspiegabilmente chiusa per più di 10 anni dal suo completamento”.

