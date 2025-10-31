Incontro con la cittadinanza sul tema delle truffe in danno degli anziani: i Carabinieri in prima linea anche nell’attività di informazione

San Giuliano Vecchio – Il Maresciallo Ordinario Matteo Petrignano, Comandante della locale Stazione Carabinieri, ha incontrato la cittadinanza presso la S.O.M.S. per affrontare, ancora una volta, il problema truffe, offrendo spunti di riflessione e indicazioni su come prevenire e affrontare i tentativi di raggiro da parte dei malviventi.

Consigli chiari e semplici, di facile attuazione, che in molte occasioni hanno già ottenuto il risultato di smascherare i truffatori che si spacciavano per incaricati di pubblici servizi o per appartenenti alle forze dell’ordine, consentendo anche di denunciarli o arrestarli.

Ribadito l’invito a chiamare subito il 112, che rimane il suggerimento più semplice e importante, nonché il più efficace.

I Carabinieri sono costantemente impegnati nell’attività di prevenzione e nel contrasto di questi come degli altri reati, in un quadro in cui la tempestiva segnalazione di situazioni sospette da parte dei cittadini rappresenta un rilevante valore aggiunto, spesso in grado di fare la differenza.