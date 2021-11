Incontro con le autorità regionali per le criticità emergenza meteo

Mercoledì 17 novembre, l’Assessore con delega allo Sviluppo Territoriale e Protezione Civile, arch. Massimo Muratore, ha partecipato in video conferenza alla riunione della IV commissione ARS “ambiente, territorio e mobilità”, presieduta dall’on. Giusy Savarino, per l’audizione in merito alle criticità legate ai recenti nubifragi che hanno colpito il territorio regionale.

Gli Amministratori hanno evidenziato la situazione di emergenza dei diversi territori colpiti dalla calamità naturale. La Presidente Savarino ha sottolineato l’impegno del Governo regionale per porre in essere investimenti e attivare tutti gli strumenti a disposizione e gli Enti preposti al controllo del territorio. Dagli interventi di pulizia delle aste fluviali e regimentazione delle acque, agli interventi per risolvere le fragilità idrogeologiche della regione, compreso un maggiore collegamento tra Enti preposti per massimizzare e organizzare puntualmente le azioni da intraprendere.

Nel nostro contesto territoriale vigiliamo sui principali torrenti e sul deflusso delle acque dal centro abitato verso il fiume Naro. L’Amministrazione del sindaco Corbo ha messo in atto tutta una serie di interventi atti a garantire la viabilità interna ed extra cittadina con l’impiego dei mezzi meccanici per sgomberare il fango, garantendo in tal modo la necessaria sicurezza ai concittadini e il regolare svolgimento dell’attività economica e sociale.

Assistiamo ad eventi eccezionali per intensità e frequenza, che sconvolgono i territori antropizzati, restano però necessari interventi strutturali per governare l’assetto idrogeologico e mitigare la pericolosità e l’alto rischio degli eventi atmosferici avversi.

Com. Stam.