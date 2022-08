Incontro Confartigianato nel III municipio a Catania

Continua la partnership tra il municipio di “Borgo-Sanzio” e le associazioni del territorio. Stamattina l’incontro con la Confartigianato di Catania, attraverso il suo segretario Alessandro Allegra, per presentare i vari servizi disponibili e lanciare uno studio fatto sul territorio e che sottolinei le esigenze di ogni singolo quartiere di Catania.

“In un’area a forte vocazione commerciale come la nostra non potevamo non raccogliere con grande entusiasmo l’invito della Confartigianato- afferma il presidente del III municipio Paolo Ferrara- da qui è partita l’iniziativa per sottoporre all’attenzione dei vari commercianti di “Borgo-Sanzio” una sorta di questionario e così comprendere appieno le loro esigenze e le loro aspettative. Da parte nostra c’è la ferma volontà di riprendere alcuni progetti, tra cui il parcheggio agevolato in alcune zone commerciali di “Borgo-Sanzio” (le cosidette strisce verdi) come in via Gabriele D’Annunzio, Corso delle Province, piazza Roma o Largo Rosolino Pilo. Un connubio di idee, con tutte le parti in causa, per potenziare la piccola e media distribuzione che sta subendo i drammatici effetti della crisi economica generalizzata”. Approntare le linee guida con interventi mirati verso l’aiuto delle varie realtà imprenditoriali del territorio etneo. Un tavolo di confronto a cui hanno preso parte anche il vice presidente del III municipio Franco Riolo oltre ai consiglieri Orazio Grasso, Gionathan Grasso, Diego Strano, Antonio Basile e Salvo Rapisarda.

Com. Stam./foto