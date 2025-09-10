Incontro di calcio del 14.09.2025 “F.C. Trapani 1905 – Casertana” Vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Caserta
Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Caserta in occasione dell’incontro di calcio “F.C. Trapani 1905 – Casertana”, valevole per il Campionato di Serie C- Girone C in programma presso lo Stadio Provinciale di Erice Casa Santa (TP) il 14 settembre 2025, alle ore 17.30.
Il provvedimento è stato adottato, sentito il Questore e in linea con le determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, per motivi di ordine pubblico, in considerazione della contrapposizione tra le due tifoserie e alla luce anche degli atti di intemperanza posti in essere in occasione della gara di andata del 14 dicembre 2024 tra i supporters delle due tifoserie.