Incontro di calcio del 24.09.2025 “F.C. Trapani 1905 – Catania” Vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Catania
Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania in occasione dell’incontro di calcio “F.C. Trapani 1905 – Catania”, valevole per il Campionato di Serie C- Girone C in programma presso lo Stadio Provinciale di Erice Casa Santa (TP) il 24 settembre 2025.
Il provvedimento è stato adottato, sentito il Questore e in linea con le determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, a tutela dell’ordine pubblico, in considerazione della contrapposizione tra le due tifoserie anche alla luce degli atti di intemperanza posti in essere in occasione delle precedenti trasferte.
