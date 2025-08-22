Notizie

Incontro di calcio Folgore Castelvetrano-Unitas Sciacca Vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Agrigento

PREFETTURA TP

Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Agrigento in occasione dell’incontro di calcio “Folgore Castelvetrano-Unitas Sciacca” valevole per la Coppa Italia Eccellenza, Regione Sicilia, in programma domenica 31 agosto a Castelvetrano.

Il provvedimento è stato adottato, sentito il Questore e in linea con le determinazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, in considerazione della rivalità tra le due tifoserie, a tutela dell’ordine pubblico e per la sicurezza degli utenti delle tratte stradali interessate dal transito

