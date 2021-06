Il Sindaco Massimo Grillo: “abbiamo condiviso le modalità per accelerare le procedure del processo partecipativo per l’approvazione del PUG (ex PRG)”

Importante missione palermitana oggi del Sindaco di Marsala, Massimo Grillo. Dopo una prima riunione a Marsala con il Vice Sindaco, Paolo Ruggieri, titolare della delega al Territorio e all’Ambiente, il primo cittadino accompagnato dall’Assessore Young, Valeria Genna, si è recato a Palermo dove ha avuto modo di incontrare sia l’Assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Salvatore Cordaro che il dirigente generale Calogero Beringheli.

“Con i vertici regionali dell’Assessore al territorio e Ambiente abbiamo condiviso le modalità per accelerare le procedure del processo partecipativo per l’approvazione del PUG (ex PRG) del Comune di Marsala – precisa Massimo Grillo. Al Direttore Beringheli ho fatto presente che sarebbe molto importante un suo incontro con i rappresentanti degli ordini professionali ma anche con i cittadini per chiarire loro le linee guida dell’Assessorato per l’ approvazione del nuovo strumento urbanistico. Nel corso della stessa riunione, seppur di competenza dell’Assessorato regionale ai Beni culturali, ci siamo confrontati con lo stesso Dirigente Beringheli sulle questioni dei vincoli al Piano Paesaggistico”.

Nelle scorse settimane il vice Paolo Ruggieri sulla redazione del nuovo Pug, aveva incontrato il Dirigente Pier Benedetto Mezzapelle, l’Ingegnere Alessandro Putaggio e il professor Ignazio Vinci del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo incaricato per le attività di supporto tecnico-scientifico nella redazione del Piano Regolatore Generale.

Nel corso della riunione, cui era anche intervenuto il Sindaco Massimo Grillo, erano stati affrontati i temi relativi alla pianificazione urbanistica del Comune di Marsala alla luce della nuova Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19 “Norme per il governo del territorio”, che introduce rilevanti innovazioni negli strumenti e nelle procedure urbanistiche in Sicilia. In particolare, la L.R. 19/2000 prevede per i Comuni l’obbligo della redazione di un Piano Urbanistico Generale (PUG), con modalità di formazione ed approvazione diverse dalla normativa previgente.

Nel corso della riunione erano state anche esposte le attività e il relativo cronogramma delle attività di revisione del vigente Piano Comprensoriale, attualizzandone le basi conoscitive, gli orientamenti strategici e le scelte di pianificazione strutturanti lo sviluppo del territorio.

“Vogliamo sperimentare nella redazione del PUG – conclude il Sindaco Massimo Grillo –una forma di democrazia partecipativa (o partecipata); un’azione che deve realizzare una più proficua collaborazione tra cittadinanza e classe politica nel processo decisionale, consentendo così, da un lato, di ravvivare l’interesse dei cittadini nei confronti di questioni di carattere pubblico; e dall’altro di orientare il politico a meglio raccogliere le istanze della collettività”.

