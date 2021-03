Palermo: Con l’approssimarsi del termine per l’adeguamento ai requisiti previsti dalla nuova normativa regionale, introdotti dalla legge 4 del 2020, l’Assessorato per lo Sviluppo economico ha avviato una interlocuzione con le associazioni di categoria delle imprese esercenti l’attività funeraria, al fine di condividere un percorso capace di coniugare snellimento dell’iter, tutela dei cittadini-utenti e rispetto delle leggi.

L’assessore Leopoldo Piampiano, coadiuvato dagli Uffici del SUAP, ha incontrato rappresentanti dell’A.I.F., Associazione Imprese Funebri e della FE.N.I.O.F., Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri al fine di individuare gli strumenti idonei a superare alcuni ritardi non ascrivibili alle stesse imprese e a facilitare comunque l’adempimento a tutte le prescrizioni di legge. Nel corso della videoconferenza è stato quindi condiviso uno schema della modulistica e della SCIA che sarà fruibile dalle imprese del settore, sia per quelle già operanti sia per le aziende che volessero affacciarsi adesso sul mercato.

Il tutto sarà reso disponibile già nelle prossime ore nella piattaforma telematica del SUAP. Si è inoltre condivisa la necessità che da parte della Regione vengano forniti orientamenti su alcuni degli adempimenti e aspetti amministrativi relativi ai requisiti strutturali delle imprese, con particolare riguardo alle qualifiche professionali del personale e alle risorse strumentali. L’assessore si è impegnato in tal senso a farsi promotore di una iniziativa dell’ANCI, essendo la tematica di interesse di tutti i comuni e di tutte le imprese della Regione.

“Abbiamo individuato – dichiara Piampiano – alcune soluzioni tecniche ai problemi che sono emersi nell’attuazione e nell’attuabilità della normativa regionale anche in considerazione dell’attuale fase pandemica ed abbiamo condiviso la necessità che, soprattutto per quanto riguarda il tema della formazione del personale, si valuti l’opportunità di una proroga della scadenza dei termini, proprio per le note difficoltà che la fase pandemica ha portato per lo svolgimento a tutti i livelli delle attività formative in presenza. L’incontro con le Associazioni di categoria è stato utilissimo per concordare un percorso condiviso, fornendo anche le necessarie rassicurazioni agli operatori relativamente al fatto che, nell’attesa che trovino riscontro anche a livello regionale le criticità emerse, non vi sarà alcuna interruzione della operatività”.

Per il sindaco, Leoluca Orlando, “è importante che l’Amministrazione mantenga un dialogo operativo con le categorie produttive, trovando soluzioni tecniche che rendano agevole l’ottemperanza agli obblighi di legge. Allo stesso tempo ribadisco che l’ANCI interloquirà con la Regione al fine di trovare insieme soluzioni rispetto alle criticità emerse”.

Com. Stam.