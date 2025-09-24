Incontro tra il presidente Amenta e l’assessore Colianni

Il presidente dell’ANCI Sicilia, Paolo Amenta, ha incontrato questo pomeriggio nella sede dell’Associazione, l’assessore all’Energia, Francesco Colianni.

“Una visita istituzionale – ha spiegato Colianni – che sottolinea lo spirito di collaborazione tra l’Assessorato e l’Associazione dei comuni siciliani”.

Durante l’incontro è stato concordato di convocare un incontro con gli enti locali siciliani per aiutarli, con appositi format, a stilare progetti relativi ai mini-impianti di compostaggio di prossimità e alla realizzazione dei CCR.

“A tal proposito – ha assicurato Colianni- sarà cura dei tecnici dell’assessorato predisporre anche veri e propri modelli di APQ per facilitare i comuni a mettere in campo fondi europei, risorse preziose per realizzare opere importanti e vitali”.

Si è trattato di un incontro necessario e opportuno – ha concluso il presidente Amenta – durante il quale sono stati affrontati tre temi chiave: rifiuti, sistema idrico integrato ed energia. Su tutti e tre gli ambiti è stata condivisa la strategia di realizzare un Accordo di Programma Quadro (APQ) dove inserire tutti i passaggi necessari affinché nessuno rimanga indietro rispetto alle funzioni e alle competenze degli enti locali dell’Isola”

All’incontro hanno preso parte anche il segretario generale dell’ANCI Sicilia, Mario Emanuele Alvano, il dirigente del dipartimento Rifiuti, Arturo Vallone e il dirigente del dipartimento Energia, Carmelo Frittitta.

