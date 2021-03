Palermo: Disco verde anche in Aula per la norma sull’incremento a 30 del monte ore settimanale per i medici veterinari specialistici.

A nome di tutto il gruppo di Forza Italia all’Ars, esprimo grande soddisfazione per il buon esito dei lavori. Il primo ringraziamento va al Presidente Savona, primo firmatario della norma. A seguire il Presidente Margherita La Rocca Ruvolo cofirmataria insieme a me. Ringrazio altresì tutti coloro hanno creduto in tale opportunità. Usando un termine ciclistico, è stata una corsa a tappe, oggi abbiamo finalmente raggiunto il traguardo. Dopo il primo sì conseguito in Commissione Salute, presieduta dall’on. Margherita La Rocca Ruvolo, il cui lavoro è stato encomiabile per la prosecuzione dell’iter legislativo, è arrivato il secondo incassato in Commissione Bilancio, grazie anche al presidente Savona il quale non si è risparmiato per accelerare i lavori e permettere l’inserimento della proposta in Finanziaria. Oggi finalmente, la norma è stata appena varata in Aula, con grande soddisfazione di tutto il partito, a cominciare dalla mia essendo anche terzo firmatario. Sin dal primo giorno di legislatura ho creduto nella bontà della legge, la quale permetterà l’ampliamento delle ore per delle figure professionali che lo meritano”: Lo afferma il Capogruppo di Forza Italia, Tommaso Calderone, a nome di tutto il gruppo parlamentare a Sala d’Ercole.

Com. Stam.