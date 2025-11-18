Indagato per maltrattamenti in famiglia. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con l’applicazione del braccialetto elettronico per un 42enne

La Procura della Repubblica, nell’ambito di un’attività d’indagine nei confronti di un 42enne di Caltagirone (CT), indagato per “maltrattamenti in famiglia”, ha richiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale di Caltagirone l’emissione di un’ordinanza di misura cautelare che dispone il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con l’applicazione del braccialetto elettronico nei confronti dell’interessato.

I fatti che hanno originato l’emissione del provvedimento restrittivo, in uno stato del procedimento nel quale non è ancora intervenuto il contraddittorio con l’indagato, risalgono allo scorso 4 ottobre.

Quel giorno infatti l’ex coniuge, 42enne calatina, si è recata presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Caltagirone sporgendo querela nei confronti dell’uomo il quale, non accettando la fine della loro relazione, interrotta nel mese di dicembre 2023, ha iniziato a seguirla e pedinarla per le vie cittadine, rivolgendole varie offese “sei pazza, fatti curare, buttana”. Inoltre, in almeno due occasioni, lo stesso l’ha anche aggredita fisicamente procurandole delle lievi lesioni e in altre due circostanze avrebbe danneggiato le autovetture dell’ex moglie e dell’attuale compagno.

La donna, per questo atteggiamento opprimente dell’ex marito, ha iniziato a temere per la propria incolumità tanto che si è determinata a rivolgersi ai Carabinieri.

Gli accertamenti investigativi svolti dall’Arma locale hanno permesso di raccogliere elementi di prova a carico del soggetto che ha consentito all’A.G. di richiedere una misura cautelare nei confronti del 42enne.

Durante le fasi dell’esecuzione della misura, venuto a conoscenza delle responsabilità a lui contestate, dinanzi ai militari operanti, l’uomo ha minacciato di vendicarsi. In particolare, lo stesso riferiva “ora come esco, vado ad ammazzarla, non ho niente da perdere, e poi mi ammazzo io!”.

Queste dichiarazioni hanno allertato i Carabinieri operanti che, senza perdere tempo, hanno informato il Pubblico Ministero che ha avanzato immediatamente una richiesta di aggravamento della misura richiedendo quella cautelare in carcere, accolta dall’Ufficio G.I.P.. Pertanto, la stessa sera, il 42enne calatino è stato tratto in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Caltagirone con vigilanza a vista per scongiurare la realizzazione di propositi suicidari.