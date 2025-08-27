Indagine “Garibaldi”, in corso una vasta operazione antidroga a Livorno e Pisa Video

Livorno – in corso un’operazione dei Carabinieri nei confronti di 15 persone ritenuti responsabili a vario titolo ed in concorso, di reati in materia di stupefacenti, anche a minori. In corso anche un decreto di perquisizione, per i medesimi reati, nei confronti di ulteriori 38 persone

I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno, nelle province di Livorno e Pisa, coadiuvati dai Reparti dell’Arma territoriale competente, nonché da R.O.S., da S.O.S. e S.I.O. del 6° Battaglione Toscana, Nucleo Elicotteri di Pisa, Nuclei Cinofili di Firenze e San Rossore (PI), per un totale di oltre 150 Carabinieri, stanno eseguendo dalle prime ore di questa mattina un’ordinanza applicativa di misure cautelari[1] – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Livorno su richiesta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di 15 soggetti[2], ritenuti responsabili, a vario titolo ed in concorso tra loro, di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Ulteriori 38 soggetti sono destinatari di decreto di perquisizione per i medesimi reati e, per 22 di questi, risultati irregolari sul territorio nazionale e non destinatari di misura cautelare, è stata avviata la procedura per l’espulsione.

Il provvedimento è stato emesso a seguito di un’indagine, denominata “Garibaldi”, che ha riguardato la zona dell’omonima piazza labronica, condotta con attività di osservazione (anche tramite sistemi di videosorveglianza), pedinamento e controllo, ed ha avuto come obiettivo quello di disarticolare una piazza di spaccio operante 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per un giro d’affari giornaliero stimato in circa 1.000 €.

Maggiori dettagli verranno illustrati dai carabinieri in sede di conferenza stampa convocata per le ore 10:00 presso il Comando Provinciale di Livorno.

[1] 5 custodie cautelari in carcere, 1 agli arresti domiciliari e 9 provvedimenti di divieto di dimora nella provincia di Livorno.

[2] Fra questi 11 sono senza fissa dimora e risultano irregolari sul T.N.