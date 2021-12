Individuate le somme per Illuminazione dello stadio Esseneto

Costantino Ciulla: Grazie all’assessore regionale Manlio Messina ed al capo di gabinetto vicario Calogero Pisano

Lo stadio di calcio Esseneto di Agrigento potrebbe avere presto il suo impianto di illuminazione. L’assessorato regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo, infatti, ha individuato le somme da un’anticipazione dei fondi FSC 2021/2027 che potrebbero finanziare il progetto di 1.750.000 euro destinato alla costruzione delle torri-faro oltre che alla ristrutturazione di una parte dell’impianto sportivo agrigentino.

A darne notizia è l’assessore allo Sport, Cultura e Spettacolo del Comune di Agrigento, Costantino Ciulla, che afferma: “Sul fronte stadio, unitamente al gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, in particolare con il capogruppo al Consiglio Comunale, Gerlando Piparo, ed il Capo di gabinetto vicario dell’assessorato regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo, Calogero Pisano, stiamo lavorando da oltre un anno e devo dire che, oggi, siamo ad un passo dal regalare ai tifosi del Gigante quello che aspettano da decenni.

Dal mese di marzo, in particolare, abbiamo una interlocuzione serrata e continua con l’assessorato regionale competente che ha già di fatto individuato i fondi necessari per rifare il look del glorioso, ma vetusto ed obsoleto, stadio Esseneto, così da dotarlo, fra le altre cose, di un impianto di illuminazione all’avanguardia, requisito indispensabile per poter competere nelle categorie superiori e per poter programmare anche eventi diversi da quelli di stampo meramente calcistico e sportivo.

Mi corre l’obbligo di ringraziare sentitamente l’assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo della Regione siciliana, Manlio Messina, ed il Capo di gabinetto vicario dell’assessorato, Calogero Pisano, che con il loro impegno ed il loro lavoro, sono riusciti ad individuare le risorse economiche necessarie per concretizzare quello che fino ad oggi è stato solo un sogno di tutti gli sportivi di Agrigento, il consigliere comunale Gerlando Piparo per non avere lesinato energie per il raggiungimento di un traguardo che sarebbe storico per lo sport agrigentino, e l’assessore ai lavori pubblici Gerlando Principato, per la collaborazione tecnica nella stesura del relativo progetto esecutivo approvato proprio nei giorni scorsi dalla Giunta Comunale di Agrigento.

Adesso non ci resta che attendere l’iter di emanazione del decreto di finanziamento”.

