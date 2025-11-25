Individuato e denunciato dai Carabinieri: aveva “puntato” una ragazza

E’ stato individuato e denunciato dai Carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo il 46enne di Belpasso che, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è ritenuto responsabile diatti osceni in luogo pubblico frequentato da minori.

Questo è quanto sarebbe accaduto nel Piazzale Martiri di Nassyria, proprio nei pressi del cimitero ad una giovane di 19 anni che, intorno alle 11 del mattino, era tranquillamente intenta a fare attività fisica.

La ragazza, infatti, si era rivolta ai Carabinieri per denunciare i fatti di cui è stata incolpevole protagonista ed in particolare quando, mentre stava facendo jogging, ha notato l’arrivo di un’autovettura il cui conducente, individuata una zona d’ombra, ha parcheggiato il suo veicolo scendendone subito dopo.

Durante il suo allenamento la ragazza, facendo il giro del piazzale si sarebbe involontariamente avvicinata all’auto, notando però che quell’uomo, da lei poi minuziosamente descritto ai Carabinieri, stesse masturbandosi alla sua vista.

Evidente lo sbigottimento della ragazza, ancor più marcato dopo aver notato che l’uomo, compreso di essere stato visto da lei, si è nascosto dietro la macchina, perseverando nel suo comportamento.

Impaurita la 19enne si sarebbe subito allontanata e pertanto, convinta che quanto occorsole non dovesse più accadere ad altri, oltretutto in quell’area che è solitamente frequentata da minorenni, ha raccontato tutto ai Carabinieri che hanno attivato le indagini per l’individuazione dell’autore.

La disamina dei filmati di videosorveglianza delle telecamere del Comune di Camporotondo Etneo, acquisite dai Carabinieri in relazione all’orario indicato dalla 19enne, ha loro consentito di constatare effettivamente il transito del veicolo, così da individuarne la targa e così, conseguentemente, i dati anagrafici del suo conducente identificato nel 46enne belpassese che, ascoltato dai militari in merito ai fatti, avrebbe rilasciato spontanee dichiarazioni.