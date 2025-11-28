“Indiziata di tentato omicidio aggravato, 30enne arrestata dai Carabinieri”

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno proceduto al fermo di P.G. di una 30enne di origine rumena, indiziata del delitto di “tentato omicidio aggravato” nei confronti di un uomo di Falcone.

Ad operare sono stati i Carabinieri della Stazione di Falcone, a seguito di una richiesta di intervento da parte di sanitari de118 che avevano segnalato di aver sottoposto a cure un 57enne del luogo, per lesioni personali a seguito di accoltellamento.

Il provvedimento è frutto dell’attività investigativa dei militari dell’Arma, coordinata dalla Procura della Repubblica di Patti, guidata dal Procuratore Dott. Angelo Vittorio Cavallo, che ha permesso di ricostruire le dinamiche dei fatti e raccogliere sufficienti elementi che hanno portato al fermo della donna che durante un litigio avrebbe aggredito l’uomo ferendolo con un coltello.

Rintracciata dai Carabinieri, la donna è stata condotta presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato il fermo.

Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e net rispetto dei diritti dell’indagata, che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che ii giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo ed imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo alla stessa indagata.