Indiziati di rapina aggravata in concorso e di detenzione e porto illegale di armi. Occ nei confronti di 5 indagati

Catania – Alle prime ore di questa mattina oltre 70 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con il supporto dei Reparti specializzati dell’Arma, in particolare dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Sicilia”, del 12° Nucleo Elicotteri di Fontanarossa e del Nucleo Cinofili di Nicolosi,

hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 indagati tutti residenti nel capoluogo etneo, ritenuti – ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva – gravemente indiziati dei reati di rapina aggravata in concorso e di detenzione e porto illegale di armi.

Il provvedimento trae origine da un’indagine condotta congiuntamente dalla Sezione di Polizia Giudiziaria Aliquota Carabinieri e dal Nucleo Investigativo coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, che ha richiesto ed ottenuto dal Gip del Tribunale Etneo le odierne misure cautelari.

I Carabinieri hanno ricostruito l’operatività di un gruppo criminale che si sarebbe riunito con lo scopo di commettere rapine ai danni di imprenditori.