Indumenti al popolo ucraino dalla comunità cinese del polo produttivo di Prato – Torracca (Esperienza Italia)

“I muri creati dalla politica internazionale cadono grazie al cuore della gente comune”

Roma, – Un grosso carico di indumenti, destinati alla popolazione ucraina, sta per partire dal polo tessile cinese di Prato. A coordinare la raccolta e l’invio da parte degli operatori cinesi è Esperienza Italia, l’associazione che funge da cerniera tra imprese ed istituzioni.

“Quello che sta avvenendo in queste ore è importantissimo: cittadini ed imprese cinesi si mobilitano per aiutare la popolazione ucraina. – dice Andrea Torracca, presidente di Esperienza Italia – Mentre il governo cinese sembra non volere le sanzioni contro la Russia, la comunità cinese del polo tessile di Prato si mobilita per aiutare gli ucraini che soffrono per la guerra. Mi pare un segnale molto forte. I muri, eretti dalla politica a livello internazionale, possono cadere sotto la spinta della solidarietà umana”. E ancora: “A fare la vera rivoluzione che porta all’integrazione tra i popoli, è la gente “.

Torracca sottolinea che le sanzioni economiche messe in atto dall’Occidente nei confronti della Russia, penalizzano anche il settore della moda e quindi quello tessile, sul quale si fonda il polo toscano:

“Ma neppure questo ha fermato la comunità cinese di Prato che con l’invio di indumenti vuole manifestare la sua vicinanza al popolo ucraino”, ribadisce il presidente di Esperienza Italia, soffermandosi sull’emergenza ucraina. “Questa tragedia rappresenta un banco di prova per l’Europa non solo per quanto concerne la difficile e dolorosa situazione contingente, che ha la priorità su tutto, ma anche per quanto riguarda il settore fonti energetiche e rinnovabili, per il quale l’Unione Europea deve diventare autosufficiente. Per farlo avrà bisogno di un importante stanziamento di fondi specifici e dell’emissione dei Green Bond, per incentivare gli investimenti soprattutto nei Paesi più vincolati energeticamente dalla Russia, come ad esempio l’Italia”.

