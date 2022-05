Infanzia, IMPOSSIBILE 2022: Paolo Gentiloni  manda un video messaggio all’Organizzazione in occasione dell’apertura dei lavori

Infanzia, IMPOSSIBILE 2022: Save the Children, il Commissario europeo per gli affari economici e monetari, Paolo Gentiloni ha mandato un video messaggio all’Organizzazione in occasione dell’apertura dei lavori

All’apertura dell’evento IMPOSSIBILE 2022 di Save the Children oggi Il Commissario europeo per gli affari economici e monetari Paolo Gentiloni ha voluto essere presente con un video messaggio. “Questi due anni di pandemia hanno chiesto a tutti noi grandi sacrifici e li hanno chiesti soprattutto ai più giovani, agli adolescenti e ai bambini. Sono loro ad aver sofferto maggiormente le misure di distanziamento sociale, in un periodo della vita in cui la socialità e la formazione sono fondamentali per la formazione dello sviluppo della persona”. Il Commissario europeo ha parlato dell’importanza del Pnrr per contrastare le disuguaglianze generate dalla pandemia. In particolare ha sottolineato la necessità di superare i divari territoriali e di investire sui più piccoli, a partire dagli asili nido

Com. Stam./video