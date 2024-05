Infanzia, IMPOSSIBILE 2024: Save the Children, ieri sera il Charity Gala “Una Notte per l’IMPOSSIBILE” a sostegno dei bambini che vivono in zone di conflitto

Una serata straordinaria di solidarietà che ha visto l’Ambasciatore dell’Organizzazione Cesare Bocci, alla guida dell’evento, e la partecipazione della Special guest musicale Elodie, anche lei Ambasciatrice dell’Organizzazione, dell’attore Salvatore Esposito, della giornalista e inviata Francesca Mannocchi e della conduttrice radiofonica Ema Stokholma, il tutto affiancato da un percorso gastronomico dedicato, opera dello chef stellato Niko Romito.

Una cena di sensibilizzazione e raccolta fondi per sostenere gli interventi di Save the Children per le bambine e i bambini che vivono in contesti di guerra e per le loro famiglie. Un evento unico con grandi protagonisti che hanno animato la serata. È “Una Notte per l’IMPOSSIBILE”, il Charity Gala che si è svolto ieri sera a Roma, nell’ambito di IMPOSSIBILE 2024, la biennale per i diritti dell’infanzia promossa da Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro.

“Non c’è nessuna insita impossibilità nel salvare i bambini del mondo. È impossibile solo se ci rifiutiamo di farlo”, diceva Eglantyne Jebb, la fondatrice di Save the Children, un secolo fa, sostenendo che per farlo fossero necessarie tre cose: conoscenze, risorse e volontà. Il concetto dell’impossibile che diventa quindi possibile è stato il file rouge della serata, presentato dalla sapiente narrazione di Cesare Bocci, Ambasciatore di Save the Children che ha condotto l’evento ed ha guidato gli ospiti in un racconto immersivo nelle varie tematiche affrontate dall’Organizzazione durante le due giornate di IMPOSSIBILE 2024.

“Molti anni fa ormai, Save the Children mi ha portato nel primo viaggio sul campo, in Mozambico. Dovevamo realizzare dei video per la raccolta fondi ed erano due anni che in quella zona del Paese non pioveva. Una situazione era davvero drammatica per la popolazione, per i bambini in particolare. È stato lì che ho conosciuto persone meravigliose, che lavorano senza sosta per cancellare la parola impossibile da questi contesti. Uomini e donne che lottano affinché tutto invece sia possibile: garantire alle bambine e ai bambini il diritto di andare a scuola, assicurare loro cibo e beni di prima necessità, proteggerli dallo sfruttamento e dalle guerre. Ho imparato che l’unica cosa veramente impossibile è stare a guardare senza fare nulla. Al ritorno, ho capito di aver portato nel mio bagaglio tanta speranza. E da allora il viaggio non si è mai più interrotto e stasera mi ha portato qui”, Cesare Bocci, Ambasciatore dell’Organizzazione e conduttore della Charity Gala, ha aperto con queste parole la serata di “Una Notte per l’IMPOSSIBILE”.

Molti gli amici di Save the Children hanno voluto dare il loro contributo per supportare i bambini e le bambine che vivono in zone di conflitto, alternandosi sul palco, e condividendo il proprio vissuto personale e professionale e legandolo ai principali ambiti di intervento dell’Organizzazione. Il racconto si è dipanato, collegando le zone più deprivate in Italia alle aree più marginalizzate delle campagne siciliane, le città distrutte fatte di macerie a causa della guerra, con una casa che è sempre troppo piccola quando ad abitarla è la violenza domestica

Tra i partecipanti alla Charity Gala, l’attore Salvatore Esposito, che ha raccontato agli ospiti come, attraverso un lungo percorso, abbia realizzato il suo sogno di bambino di diventare attore e come sia stata fondamentale nella sua crescita l’opportunità di poterlo desiderare, appunto. Mentre la povertà educativa non solo preclude le opportunità, ma ostacola il diritto di ogni bambino e di ogni bambina ad aspirare ad un futuro migliore.

È poi salita sul palco Amel, che ha toccato il cuore dei presenti con le sue parole raccontando la sua esperienza di sfruttamento lavorativo, e la determinazione nel cambiare la propria vita, anche grazie all’aiuto di Save the Children.

È seguita poi l’emozionante testimonianza della conduttrice Ema Stokholma, che ha commosso la platea con la sua storia di violenza domestica e abusi psicologici che è stata costretta a subire fin da piccola e che ha concluso il suo intervento con l’appello a non voltarsi dall’altra parte.

Infine, la giornalista e inviata Francesca Mannocchi, che attraverso foto e testimonianze raccolte dalle zone di conflitto, ha saputo emozionare gli invitati al Charity Gala raccontando la disperazione di chi vive la guerra tutti i giorni, soprattutto i bambini e le bambine. Uno sguardo non solo professionale, ma di una madre che attraverso i suoi occhi riesce a calarsi in un contesto difficile come quello della guerra che costringe i genitori a scelte spesso estreme per il bene dei propri figli.

Special guest musicale del Charity Gala di Save the Children, Elodie, Ambasciatrice dell’Organizzazione, dal 2021 insieme a Save the Children, che ha dedicato la sua performance musicale a tutti i bambini e le bambine che vivono in contesti svantaggiati. “Essere qui oggi per me è allo stesso tempo una gioia e una grande responsabilità. Ho scelto di essere Ambasciatrice di Save the Children perché credo fermamente che ogni bambina e bambino abbia il diritto di coltivare le proprie aspirazioni e trasformarle in realtà e voglio affiancare l’Organizzazione nel lavoro quotidiano che fa per sostenerli” ha dichiarato Elodie a margine della serata.

Gli ospiti sono stati accompagnati dal menù firmato dallo chef stellato Niko Romito, amico e sostenitore dell’Organizzazione da molti anni, che collabora con Bvlgari Hotels & Resorts, e che ha presentato il suo percorso gastronomico dedicato ad “Una Notte per l’IMPOSSIBILE”.

I media partner di IMPOSSIBILE 2024, che ha il patrocinio di Rai per la Sostenibilità ESG, sono l’agenzia ANSA, Il Corriere della Sera, Rai Radio 3, Rai News 24, Rainews.it, Vanity Fair, Will Media.

Un grazie speciale a tutti i singoli sostenitori e amici dell’Organizzazione, agli sponsor dell’evento, Poste Italiane e Terna, e ai partner che in occasione del Charity Gala, hanno scelto di sostenere generosamente i progetti per l’infanzia di Save the Children: BonelliErede, Bulgari, Chiomenti, Confagricoltura, Ferrarelle, Ferrero Group, Great Lenghts, Lavazza Group, SLAMP, Tenute Lunelli.

