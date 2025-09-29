Infermierə e operatori/trici socio sanitari/e in Veneto Scadenza Ravvicinata

On line i bandi dei concorsi indetti dall’Istituto Assistenza Anziani Villa Spada di Caprino Veronese (Verona) per la copertura di 15 posti di lavoro per infermierə ed operatori/trici sociosanitari/e. Sono previste assunzioni con contratti a tempo indeterminato e pieno.
Per il profilo dii OSS i/le candidatə dovranno essere in possesso dell’attestato di qualifica di Operatore/trice Socio Sanitario, conseguito a seguito del superamento del corso di formazione; per gli/le infermierə sono richiesti laurea delle Professioni Sanitarie in Scienze infermieristiche (L/SNT01) o titolo equipollente ed iscrizione all’albo professionale (OPI).
Entrambi i concorsi prevedono due prove d’esame: una prova scritta ed una orale a carattere teorico – pratico, alla quale possono accedere i/le candidatə che superano la prova scritta. Le procedure selettive accerteranno inoltre la conoscenza base dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. Per candidarsi c’è tempo fino al 6 ottobre 2025.
Dai link che seguono, bandi e form per partecipare alle selezioni per infermierə e per operatore/trice sanitariə disponibili sul sito InPa.
