Influ day 2024. Vacciniamoci contro l’influenza! È il tempo giusto

Celebrato ieri anche a Catania l’Influ day 2024.Open day vaccinali al Palazzo Sangiuliano e in 5 ambulatori dell’Asp di Catania. Testimonal dell’evento è stato Francesco Lodi, brand ambassador Catania FC.

CATANIA – Vacciniamoci adesso! È il tempo giusto per prevenire l’ondata successiva alle festività natalizie, dovuta alle riunioni familiari e ai grandi assembramenti. In ogni caso c’è sempre tempo per vaccinarsi! È il messaggio che Asp di Catania, ARNAS “Garibaldi”, AOE “Cannizzaro”, AOU Policlinico “Rodolico-San Marco” e Università di Catania hanno lanciato ieri da Palazzo Sangiuliano in occasione dell’Influ day 2024, la giornata per la prevenzione vaccinale antinfluenzale promossa dall’Assessorato regionale alla Salute sull’intero territorio regionale.

Presenti per l’occasione il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, con il direttore sanitario, Giuseppe Angelo Reina; il direttore sanitario dell’AOE Canizzaro, Diana Cinà; il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania, Antonio Leonardi; la direttrice del Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate “Ingrassia” dell’Università di Catania, Antonella Agodi; in rappresentanza della Direzione Aziendale dell’AOU Policlinico “G. Rodolico-San Marco”, il direttore medico dell’Ospedale “San Marco”, Anna Rita Mattaliano; per la Direzione Aziendale dell’ARNAS “Garibaldi”, il dirigente medico della Direzione medica dell’Ospedale “Garibaldi-centro”, Giulia Leotta.

«Da questa prestigiosa sede, insieme con le Aziende Ospedaliere di Catania, i nostri partner istituzionali e l’Università di Catania, vogliamo lanciare un messaggio forte per una sanità inclusiva e proattiva che ha nella prevenzione un pilastro di sostenibilità e equità – ha detto Laganga Senzio -. La vaccinazione è un diritto e una opportunità, che il Sistema sanitario offre gratuitamente, per proteggerci e per proteggere le persone a noi più care dalle forme gravi e complicate di influenza e ridurre la mortalità prematura nelle fasce più fragili della popolazione».

Testimonal dell’evento è stato Francesco Lodi, brand ambassador Catania FC. «Il vaccino antinfluenzale è un atto importante e prezioso, non solo per i soggetti vulnerabili – ha affermato -. Personalmente ormai da anni scelgo di vaccinarmi e tutelare così la mia salute e al contempo quella dei miei cari. Spero che l’opera di sensibilizzazione condotta in occasione dell’Influ day possa avere il massimo effetto persuasivo e invito tutti a vaccinarsi».

Campagna di Vaccinazione. 200.000 i cittadini coinvolti

Anche quest’anno la Campagna di vaccinazione antinfluenzale coinvolge circa 200.000 cittadini nella provincia di Catania. L’adesione più numerosa si registra fra la popolazione di età superiore ai 65 anni.

«La vaccinazione è raccomandata in particolare per le persone più fragili e vulnerabili, e per questa ragione più a rischio – ha detto Reina -. Vaccinarsi vuol dire prevenire i contagi, ridurre l’intensità dei sintomi e le complicanze, evitare accessi impropri al Pronto Soccorso e le ospedalizzazioni. È un atto di responsabilità verso se stessi e verso gli altri. Ringrazio tutti i nostri partner in questa campagna: i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le farmacie che ci danno l’opportunità di rendere la vaccinazione ai cittadini ancora più accessibile e di prossimità».

«È importantissimo vaccinarsi e aumentare le coperture vaccinali – ha sottolineato Agodi -. Chi si vaccina protegge soprattutto tutte le persone che non si possono vaccinare. La vaccinazione, inoltre, ci aiuta a ridurre l’uso inappropriato di antibiotici e a contrastare l’antimicrobico resistenza».

La Campagna di vaccinazione antinfluenzale 2024/25, coordinata sul territorio provinciale dal Dipartimento di Prevenzione e dall’UOC di Sanità Pubblica, Epidemiologia e Medicina Preventiva dell’Asp di Catania, si concluderà il 28 febbraio 2025.

«Il Dipartimento di Prevenzione è impegnato in prima linea in questa campagna di vaccinazione che rappresenta un’attività di salute pubblica di primaria importanza – ha detto Leonardi -. La vac­ci­na­zio­ne è l’u­ni­co vero stru­men­to di pre­ven­zio­ne con­tro le ma­lat­tie vi­ra­li, ed è rac­co­man­da­ta in par­ti­co­la­re per tut­te le ca­te­go­rie a ri­schio. Abbiamo una vasta rete di ambulatori vaccinali presenti sul territorio, ulteriormente irrobustita dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dalle farmacie. L’invito alla popolazione è a non rimandare questo appuntamento. Questo è il tempo giusto per la vaccinazione».

Intervenuti all’appuntamento il direttore del Servizio di Epidemiologia, Mario Morello; il dirigente responsabile dell’UOS Coordinamento operativo attività vaccinali metropolitane e provinciali, Gabriele Giorgianni; il direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’Università di Catania, Antonio Mistretta; il vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Catania, Pino Liberti; il segretario generale Fimmg Catania (Federazione italiana medici di medicina generale), Domenico Grimaldi; la vicesegretaria della Fimp Catania (Federazione italiana medici pediatri) Loredana Caltabiano, con Maria Libranti, delegata Fimp per le vaccinazioni; il vicepresidente di Federfarma Catania, Salvatore Buda; la docente di Igiene generale e applicata all’Università di Catania, Martina Barchitta.

Open day vaccinazioni al Palazzo Sangiuliano e in 5 ambulatori dell’Asp di Catania

Nella giornata di ieri open day vaccinazioni in sei centri vaccinali: nei locali di Palazzo Sangiuliano e in 5 ambulatori vaccinali dell’Asp di Catania a:

Catania (Corso Italia, 234 e PTA San Giorgio)

(Corso Italia, 234 e PTA San Giorgio) Mascalucia (Via Regione Siciliana, 12)

(Via Regione Siciliana, 12) Acireale (Via G. Martinez, 19)

(Via G. Martinez, 19) Caltagirone (c/o Ospedale “Gravina” – Edificio “Clementi” – III piano).

Oltre alla vaccinazione antinfluenzale, per le categorie previste dal Calendario di Immunizzazione regionale, sono stati offerti, anche in co-somministrazione, la vaccinazione anti-pneumococcica o anti Herpes-zoster; e la vaccinazione anti-virus respiratorio sinciziale (RSV) e anti-Covid.

A chi è raccomandata la vaccinazione

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata a:

persone anziane, a partire dai 60 anni in su

chi soffre di malattie croniche

residenti in strutture di lungodegenza, quali RSA

bambini a partire dai 6 mesi di vita

operatori sanitari

donne a qualsiasi trimestre di gravidanza

addetti ai servizi pubblici (forze dell’ordine, insegnanti, ecc.)

chi lavora a contatto con gli animali

tutti coloro che vivono con persone ad alto rischio di complicanze

La vaccinazione anti-pneumococcica a:

persone anziane, a partire dai 60 anni in su

⁠adulti, d’età compresa fra i 18 e i 59 anni, con patologie a rischio (dietro prescrizione medica)

La vaccinazione anti-Herpes zoster

persone anziane, a partire dai 65 anni in su, senza condizioni di rischio

adulti, dai 18 anni in su, con patologie a rischio (dietro prescrizione medica)

La vaccinazione anti Covid-19

persone anziane, a partire dai 60 anni in su

adulti, d’età compresa fra i 18 e i 59 anni, con patologie a rischio

⁠donne in gravidanza

La vaccinazione anti-virus respiratorio sinciziale (RSV)

persone anziane, a partire dai 75 anni in su

persone anziane, a partire dai 60 anni in su, con condizioni di rischio (dietro prescrizione medica).

Dove vaccinarsi

La vaccinazione antinfluenzale potrà essere eseguita in via prioritaria presso gli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche in co-somministrazione con la vaccinazione anti-pneumococcica o anti Herpes-zoster, oltre che presso gli ambulatori vaccinali, previa prenotazione on line, collegandosi al sito aziendale https://vaccini.aspct.it/vacpreno1 e presso le farmacie aderenti.

È previsto anche un ambulatorio dedicato alla vaccinazione antinfluenzale sito a Catania, in Corso Italia 234, ad accesso libero, dalle 8.30 alle 11.30, senza necessità di prenotazione.

Info

Per informazioni è possibile contattare il proprio medico curante o il Dipartimento di Prevenzione e l’UOC Epidemiologia ai numeri 095.2540104/111/210, o tramite indirizzo mail a uoc.semp@aspct.it.

Com. Stam. + foto