Influ Day 2025. Un sabato per la prevenzione e la cultura vaccinale

Questa mattina l’Asp di Catania, insieme alle Aziende Ospedaliere della città, hanno celebrato l’Influ Day presso il Presidio “Garibaldi-Centro”, per ribadire il valore della vaccinazione antinfluenzale e rilanciare l’impegno congiunto nella protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Catania – Un sabato all’insegna della prevenzione. Anche Catania ha aderito all’Influ Day 2025, la giornata dedicata alla prevenzione vaccinale antinfluenzale promossa dall’Assessorato regionale della Salute-DASOE, nell’ambito della Campagna di prevenzione e controllo dell’influenza 2025/26.

Questa mattina, l’Asp di Catania, in collaborazione con le Aziende Ospedaliere della città – ARNAS “Garibaldi”, AOE “Cannizzaro” e AOU Policlinico “Rodolico-San Marco” – hanno celebrato l’Influ Day presso il Presidio Ospedaliero “Garibaldi-Centro”, a partire dalle ore 10.30.

L’evento ha rappresentato un momento di partecipazione e di impegno condiviso per la tutela della salute collettiva.

«In vista della stagione influenzale – ha affermato il direttore generale dell’ARNAS Garibaldi, Giuseppe Giammanco -, ribadiamo con forza che la vaccinazione antinfluenzale rimane uno degli strumenti più efficaci e sicuri per proteggere chi è più vulnerabile: anziani, persone con patologie croniche, operatori sanitari e tutti coloro che per motivi di salute o lavoro possono andare incontro a maggiori rischi. Invito dunque tutti i cittadini a vaccinarsi: non è mai troppo tardi. Con un gesto semplice, ciascuno può contribuire a rafforzare la protezione collettiva, difendendo se stesso e chi sta accanto a lui».

«Non lasciarti influenzare, proteggi te e i tuoi cari: è il messaggio che, insieme al direttore generale Giuseppe Laganga Senzio, abbiamo ritenuto importante ribadire – ha aggiunto il direttore sanitario dell’Asp di Catania, Giovanni Francesco Di Fede -. È un messaggio importante, perché vaccinare i più piccoli significa proteggere anche i più anziani. È un segnale forte che rivolgiamo alla popolazione per sensibilizzare tutti a vaccinarsi. La vaccinazione aiuta a prevenire la malattia e a ridurre il rischio di complicanze anche gravi. Io stesso mi sto vaccinando: il mio invito alla popolazione è di fare lo stesso».

L’Influ Day rappresenta un momento qualificante di coordinamento tra le istituzioni sanitarie regionali, volto a consolidare le strategie vaccinali e a rafforzare la capacità del sistema di garantire prevenzione e tutela della salute pubblica su tutto il territorio.

«L’Azienda Ospedaliera Cannizzaro – afferma il suo direttore generale, Salvatore Giuffrida – partecipa con piena adesione alla campagna vaccinale, sostenendo sia la proposta di vaccinazione agli operatori sanitari sia la promozione nei confronti degli utenti e in particolare dei pazienti fragili e delle categorie individuate dal Ministero della Salute. A tal proposito, abbiamo avviato una specifica attività di sensibilizzazione per superare le resistenze che ancora oggi purtroppo si riscontrano nell’adesione alle campagne vaccinali».

«Oggi rinnoviamo l’impegno della vaccinazione, fondamentale per tutelare la salute pubblica, con la consapevolezza che prevenzione e innovazione devono procedere insieme – ha sottolineato il commissario straordinario dell’AOUP “Rodolico-San Marco”, Giorgio Giulio Santonocito -. Dobbiamo lavorare per rendere l’accesso alla vaccinazione sempre più semplice, attraverso nuovi modelli sicuri e innovativi. Pertanto è essenziale continuare a rafforzare il dialogo in particolare con le istituzioni accademiche, perché solo attraverso un approccio condiviso possiamo migliorare l’efficacia dei servizi offerti. L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Catania ha già avviato la campagna vaccinale partendo dai propri dipendenti che hanno la possibilità di vaccinarsi nei punti predisposti negli ambulatori dei medici competenti, in entrambi i presidi Rodolico e San Marco. Invito quindi tutti a vaccinarsi quale gesto decisivo per difendere se stessi e la nostra comunità».

La Campagna antinfluenzale 2025/26, coordinata dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania, continuerà fino al 28 febbraio 2026.

«Il nostro impegno per la campagna vaccinale è concreto e costante – ha aggiunto il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Antonio Leonardi -. La vaccinazione rappresenta una protezione essenziale, soprattutto per le persone più fragili. Per questo stiamo lavorando per rendere l’accesso ai vaccini sempre più semplice, non solo per il vaccino antinfluenzale, ma anche per l’HPV e per i vaccini destinati ai più piccoli. Abbiamo potenziato le attività di prossimità, portando i servizi sul territorio e avvicinandoli ai cittadini. Un esempio è il Camper della Prevenzione, che oltre agli screening consente di effettuare diverse vaccinazioni in vari comuni della provincia di Catania».

Presenti i direttori sanitari Mauro Sapienza (ARNAS “Garibaldi”), Diana Cinà (AOE “Cannizzaro”) e Antonio Lazzara (AOU Policlinico “Rodolico-San Marco”).

Intervenuti, inoltre, il direttore della Direzione medica dell’Ospedale “Garibaldi-Centro”, Sebastiano De Maria; e, per l’Asp di Catania, il direttore dell’UOC Sanità Pubblica, Epidemiologia e Medicina Preventiva, Mario Morello; il dirigente responsabile dell’UOS Coordinamento Attività Vaccinali Metropolitane e Provinciali, Gabriele Giorgianni, insieme ai direttori dei Dipartimenti e delle Unità Operative dell’Asp di Catania coinvolte.

Hanno preso parte all’evento anche rappresentanti della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Catania, dell’Ordine dei Medici, dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche e delle organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale.

L’équipe dell’UOC Sanità Pubblica, Epidemiologia e Medicina Preventiva ha somministrato le vaccinazioni ai numerosi operatori che hanno partecipato all’iniziativa.

Open Day Vaccinazioni

In occasione dell’Influ Day, l’Asp di Catania ha organizzato un Open Day vaccinazioni, accessibile senza prenotazione, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, presso i seguenti ambulatori:

Catania – Corso Italia 234 (ambulatorio aperto ad accesso libero fino al 19 dicembre)

Catania – PTA San Giorgio, Stradale San Giorgio 105

Paternò – Via Massa Carrara 2

Caltagirone – Ospedale “Gravina”, Edificio “Clementi”, III piano

Nel corso della giornata è stato possibile ricevere la vaccinazione antinfluenzale e altre vaccinazioni previste dal Calendario di immunizzazione regionale, in un’ottica di prevenzione integrata e di prossimità.

