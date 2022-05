Informativa Ucraina: Rosato (IV) sì alla diplomazia, ma senza tirarsi indietro

La nostra prima scelta rimane quella della diplomazia, una via che abbiamo percorso già prima del 24 febbraio, ma dobbiamo aver chiaro che oggi per arrivare alla pace dobbiamo spingere Putin a voler interrompere la guerra, per questo è importante continuare a sostenere lo sforzo ucraino.

Non possiamo non aiutare chi difende la sua casa, lo fanno tutte le forze occidentali, con l’attenzione a non inviare armi che possano alzare il livello di tensione del conflitto. Lo fa anche l’Italia, con una decisione presa dal Parlamento in modo compatto; volerla oggi mettere in discussione significa dare l’immagine di un Paese meno coeso di quello che è. Questa è una situazione in cui non ci si può tirare indietro, dobbiamo ricordarci la pericolosità della Russia che non solo ha invaso l’Ucraina, ma che quotidianamente minaccia la Moldavia e ha spinto, dopo ripetuti sconfinamenti dello spazio aereo, Svezia e Finlandia a chiedere l’ingresso nella Nato”.

Il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato nel suo intervento in Aula alla Camera dopo l’informativa del premier Mario Draghi sulla situazione in Ucraina.

Com. Stam.