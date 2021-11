Informazione ed educazione mediatica. Un seminario (anche) per giornalisti con Erasmus+

Associazione InformaGiovani offre a operatori giovanili, educatori, giornalisti, insegnanti e attivisti interessati ai temi dell’educazione mediatica e delle opportunità e rischi legati ai nuovi strumenti di comunicazione digitale, la possibilità di partecipare al seminario DAMLAC (Digital and Media Literacy for Active Citizenship) col supporto economico del Programma Erasmus+.

Il seminario si svolgerà dal 24 al 27 novembre 2021 a Palermo, e coinvolgerà 30 partecipanti provenienti da 10 paesi europei. Il seminario verrà condotto in lingua inglese.

Grazie al contributo di Erasmus+, il corso è del tutto gratuito, non sono previsti costi per vitto e alloggio e per i partecipanti italiani è previsto un rimborso delle spese di viaggio in base alla distanza da Palermo.

Per saperne di più e presentare la propria candidatura, consultare la pagina sul nostro sito entro giorno 14 novembre.

ATTENZIONE: siamo in attesa dell’accreditamento come ente formativo presso l’Ordine dei Giornalisti, ma questo corso non permette di ricevere crediti. Viene rilasciato il certificato YouthPass previsto dalla Commissione Europea.

Com. Stam. fonte Informa Giovani