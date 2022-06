Infrastrutture nel palermitano, 5 milioni al comune di Misilmeri per un impianto di regimentazione idraulica

Savona (FI): “Ho promosso la sua realizzazione in Commissione Bilancio. Il risultato è frutto di una sintonia istituzionale”

Palermo : Con un finanziamento da oltre 20 milioni di euro per riqualificare opere infrastrutturali strategiche del palermitano, la Giunta regionale ha incluso anche la frazione di Piano Stoppa a Misilmeri, con risorse stanziate per circa 5 milioni di euro per la creazione di un nuovo impianto di regimentazione idraulica. Su proposta del deputato regionale, on. Riccardo Savona, il quale per primo ha sostenuto e proposto il finanziamento in Commissione Bilancio all’Ars – di cui è presidente – il Governo Musumeci, per tramite dell’Assessore regionale al ramo, on. Marco Falcone, ha istruito la pratica poi giunta a finanziamento.

“Il risultato è frutto di in lavoro condotto in piena sintonia istituzionale – afferma l’on. Savona. Dapprima in II Commissione all’Ars, e poi in sede di Giunta regionale, è stata accolta una proposta che considero meritevole e necessaria per il comprensorio. Da un confronto con il Sindaco di Misilmeri, Rosario Rizzolo, è subito emersa l’urgenza di un impianto che mettesse ordine alla distribuzione idrica di una zona già vessata in passato dalle inondazioni causate da una mancata regimazione delle acque provenienti dai rilievi calcarei che circondano Piano Stoppa, che tanti danni in passato hanno arrecato ad abitazioni e persone intrappolate dagli invasi d’acqua. Per tale motivo ho proposto in Commissione i benefici che l’opera avrebbe garantito al territorio, gli stessi ritenuti validi dall’Assessorato alle Infrastrutture che ne ha approvato il finanziamento di quasi 5 milioni di euro”.

Inoltre, con risorse provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) è stato approvato dalla Giunta regionale il finanziamento per l’allargamento di una via del tessuto urbano di Misilmeri – via Pelligra, con innesto in Viale Europa – del valore di 310 mila euro.

