Infrastrutture sociali di comunità: Un milione e 830 mila euro assegnati al Comune di Corleone per ristrutturare l’edificio di via Ugo Triolo allo scopo di potenziare i servizi dedicati agli anziani ed all’integrazione ed accoglienza di profughi in fuga da guerre e per il rafforzamento dei servizi sportivi con abbattimento delle barriere architettoniche dei campetti e spazi adiacenti ubicati in Contrada Santa Lucia.

Pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento per l’investimento PNRR “Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” che assegna al Comune di Corleone 2 finanziamenti: 1.330.000 euro per ristrutturare l’edificio di via Ugo Triolo allo scopo di potenziare i servizi dedicati agli anziani ed all’integrazione ed accoglienza di profughi in fuga da guerre e 500.000 euro per il rafforzamento dei servizi sportivi con abbattimento delle barriere architettoniche dei campetti e spazi adiacenti ubicati in Contrada Santa Lucia. Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi che dichiara: “Con l’impegno quotidiano di tutta l’Amministrazione continuiamo a centrare tutti gli obiettivi. Le infrastrutture sociali, intese come l’insieme degli asset funzionali alla soddisfazione di bisogni collettivi essenziali, in particolar modo nell’ambito dell’istruzione, della sanità e dell’abitare, rivestono un ruolo importante nel perseguimento degli obiettivi definiti a livello sovranazionale dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dalle strategie europee di settore. Bisogna valorizzare sempre di più anche il tessuto di reti e relazioni comunitarie che va promosso, alimentato, coltivato e curato per garantire il funzionamento di questi stessi servizi e il loro utilizzo più efficace, in un’ottica di inclusione, solidarietà e mutuo aiuto. Adesso – conclude Nicolosi – con il prezioso contributo dell’ufficio tecnico, acquisito i decreti di finanziamento saranno avviate le procedure di gara e la realizzazione delle opere connesse, fruibili dai cittadini con problematiche sociali e dai giovani amanti dello sport”.

