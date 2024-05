Infrastrutture: Tardino (Lega/ID): “Impegno del Ministero dei Trasporti per ammodernamento S.S. 118 Corleonese Agrigentina” 

Roma – “Registriamo con soddisfazione l’impegno del Ministero dei Trasporti e del Ministro Matteo Salvini per finanziare i lavori di manutenzione straordinaria e ammodernamento della Strada Statale 118 Corleonese Agrigentina,

un passo avanti importante per un’infrastruttura che è snodo cruciale e che copre un territorio culturalmente ricco della Sicilia”, così Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega a margine di un incontro a Roma presso il Ministero dei Trasporti con una delegazione di sindaci in rappresentanza dei comuni dell’area della Sicania. All’incontro erano presenti il sindaco di Agrigento Franco Miccichè, Francesco Di Giorgio sindaco di Chiusa Sclafani, Giovanna Bubello sindaco di Alessandria della Rocca e Nicolò Nicolosi sindaco di Corleone. “L’incontro di oggi è stato proficuo – continua Tardino – e ha segnato un passo avanti nella direzione giusta. Ringrazio la delegazione dei sindaci presenti, a testimonianza della determinazione di un intero territorio che chiede attenzione. È un mio impegno personale quello di perorare la causa presso il Consiglio d’Europa per riconoscere la Statale 118 come via storica denominata “Via Aurelia di Sicilia” ed inserirla negli itinerari culturali europei, così come richiesto dai comuni dell’area. Un passaggio che prevede anche la competenza dei ministeri dell’ambiente e del turismo, con cui si creerà un coordinamento, per dare vita a un importante polo di attrazione turistica per un territorio che abbraccia la province di Agrigento e Palermo, considerando che la strada attraversa un vasto patrimonio culturale che include diversi siti UNESCO, tra cui la Valle dei Templi di Agrigento”. Tardino conclude affermando che “l’impegno del Ministro Salvini sui lavori di ammodernamento e ristrutturazione della S.S. 118 dimostra ancora una volta l’impegno della Lega per i territori, un impegno che è contraddistinto dalla politica del fare e da soluzioni concrete”.

