Inizia la rincorsa al Trofeo Silvio Molinaro

In 137 pronti alle ricognizioni della Luzzi Sambucina. La gara calabrese organizzata da Tebe Racing, appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna Sud, accenderà i motori alle 9.00 di domani sabato 18 maggio. Presenti tutti i big della vigilia. Scola “Organizzazione d’eccellenza”

Luzzi (CS). Alle 9.00 di domani sabato 18 maggio scattano le ricognizioni della 28^ Luzzi Sambucina Trofeo Silvio Molinaro. Sono in 137 i concorrenti che hanno portato a termine le operazioni di verifica della competizione calabrese, organizzata da Tebe Racing in collaborazione con l’AC Cosenza, il supporto della Provincia Cosentina e della Regione Calabria. Saranno due le salite di prova, 5,650 km tra l’abitato di Luzzi e l’Abbazia Cistercense di Sambucina nella giornata di sabato. Domenica 20 le due gare del terzo appuntamento di campionato Italiano Velocità Montagna Sud, valido anche per il Campionato italiano le “bicilindriche”.

Il tracciato luzzese è da sempre stato teatro di appassionanti e coinvolgenti sfide, come quelle che si delineano per la classifica assoluta e per le varie categorie, scorrendo l’ordine di partenza.

Ecco alcune dichiarazioni dei big del tricolore:

-“La Luzzi – Sambucina a mio parere è tra le gare di eccellenza del panorama nazionale, grazie al meticoloso e sempre efficace lavoro degli organizzatori – ha dichiarato Domenico Scola – sono legato a questo tracciato sia perché gioco in casa, sia perché ho vinto cinque volte. Abbiamo lavorato intensamente sulla macchina e attraverso i dati acquisiti nella Supersalita abbiamo apportato delle sostanziali modifiche, la Luzzi – Sambucina sarà per noi un significativo banco di prova”-.

-“La Luzzi Sambucina è la gara dove ho debuttato e cui sono affezionato, sebbene il tracciato non sia tra i più congeniali al mio stile di guida – ha spiegato Luigi Fazzino – certamente l’Osella Pa 30 ha delle ottime chance anche se su questo percorso le vetture più agili sono favorite. Di certo sarà un’ efficace preparazione per la Val D’Anapo Sortino che è la mia gara di casa. Le caratteristiche dei due tracciati si assomigliano e questo ci consentirà di acquisire dati utili per la regolazione della macchina”-.

-“Abbiamo individuato questa gara – ha dichiarato Chinnici – con l’intento di poter capire a che punto siamo con lo sviluppo della vettura, sicuramente i progressi ci sono stati, ma abbiamo bisogno di fare chilometri. Inoltre per me è una opportunità per trovare fiducia e capire dove posso spingere ancora. Sotto il profilo agonistico è comunque una gara importante di Campionato Italiano Velocità Montagna e come tale deve essere onorata, per cui, dopo le ricognizioni, valuteremo anche a che risultato possiamo puntare e in ogni caso ci impegneremo al massimo per arrivare più in alto possibile in graduatoria”-.

-“Sono presente alla gara di casa perché qui ho riferimenti precisi, che mi saranno utili per entrare in piena sintonia con la Wolf GB 08, vettura leggera e generosa anche se di piccola cilindrata – le parole di Rosario Iaquinta – Luzzi è un tracciato per scalatori veri. Può andare forte chi conosce le salite. L’ottimo lavoro degli organizzatori sulla sede stradale permette di usarla tutta, compresi i cordoli molto ben evidenziati”-.

