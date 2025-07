Inizia una edizione forte della Sarnano – Sassotetto

Presentato il Trofeo Lodovico Scarfiotti 2025 con 160 iscritti tra cui diversi Big delle salite storiche e moderne. Dal 25 al 27 luglio la gara marchigiana è 4° appuntamento di Campionato Italiano Salita Auto Storiche e Campionato Italiano Velocità Montagna nord e sud, Super CIVM.

Tanti i prototipi della classe regina ed una Ferrari 296 vice Campione del mondo, oltre alle 488 di Maranello nel gruppo delle Super car. Ruffini “Grati a quanti apprezzano ed onorano un tracciato leggendario. Benvenuti”.

Sarnano (MC). La cronoscalata Sarnano–Sassotetto Trofeo Lodovico Scarfiotti, organizzata dal Gruppo Sportivo dell’Automobile Club Macerata, conta 160 iscritti ed è stata presentata questa mattina, presso il palazzo della Provincia della città marchigiana nella Sala Consiliare. E’ la 34^ edizione della cronoscalata Trofeo Scarfiotti e la 17^ edizione del Trofeo Storico L.Scarfiotti. A fare gli onori di casa il Presidente dell’AC Macerata Enrico Ruffini ed i Dirigenti dello staff organizzatore, con le Autorità cittadine e provinciali. La competizione che articola il suo programma dal 25 al 27 luglio è quarto appuntamento del Campionato italiano Velocità Salita Auto Storiche (CIVSA) e Campionato Italiano Velocità Montagna Super CIVM con coefficiente 1,5 e validità per le zone nord e sud. Il tracciato si sviluppa sui 9.927 metri di percorso da Sarnano (contrada Brilli) a Sassotetto (Fonte Lardine). Ha introdotto gli interventi Enrico Ruffini, presidente dell’Automobile Club Macerata ponendo l’attenzione sullo staff integrato da nuovi elementi: “La nostra gara si disputa su un territorio estremamente ricco di bellezze paesaggistiche e su un percorso spettacolare e tecnico molto apprezzato dai piloti. Grazie al gemellaggio con l’AC Perugia ci possiamo avvalere di personale nuovo anche su ruoli chiave. La mia soddisfazione va già al numero di iscritti che è arrivato a quota 160.” Ha preso poi la parola il sindaco di Sarnano, Fabio Fantegrossi: “Stiamo cercando di coinvolgere maggiormente la città con la scelta delle aree per il paddock, riproponendo poi anche la tribunetta per il pubblico che tornerà dopo qualche anno nel primo tornante del percorso. Le premiazioni dopo l’arrivo saranno poi ospitate da una struttura ricettiva, per avere una location ideale” L’assessore allo sport di Macerata Riccardo Sacchi ha puntualizzato: “Il nostro comune non può che essere sensibile anche a quello che avviene nei territori della nostra provincia. La storica gara di Sarnano è un fiore all’occhiello del territorio dalla risonanza nazionale, che merita l’attenzione per il movimento che crea attorno a sé sotto molti aspetti.” La voce del CONI Marche da parte del presidente Fabio Luna: “Stiamo assistendo alla crescita dello sport marchigiano sempre più al centro dell’attenzione, grazie anche alla passione ed alla professionalità di tante organizzazioni capaci di allestire manifestazioni veramente di qualità. Con lo sport si può dare attenzione anche a territori sfortunati come quelli segnati dal terremoto del 2016 e dal contraccolpo sociale ed economico. Estremamente positivo è poter accendere i riflettori su queste realtà.” Dal punto di vista tecnico è intervenuto il neo direttore di gara Fabrizio Fondacci dall’esperienza internazionale: “Il mio pensiero è rivolto a voler riportare agli antichi fasti la gara di Sarnano, che ha avuto validità Europea negli anni 70 e 80. Il percorso è spettacolare e selettivo, la gara richiede grande impegno, ma grazie all’apporto dell’ASD dell’AC Macerata e la grande disponibilità del Comune di Sarnano stiamo lavorando sodo. Una delle importanti novità sarà l’effettuazione di due salite di gara la domenica. Sarò il direttore d’orchestra in questo ambito, puntando alla validità per il Campionato Super Salita per il 2026. Intanto sono aumentati considerevolmente i piloti iscritti rispetto alla passata edizione.” Ha preso poi la parola il Fiduciario Provinciale Acisport di Macerata, Marcello Carattoli: “Puntiamo sicuramente ad entrare con il Trofeo Scarfiotti tra le salite top della penisola. L’ASD AC Macerata sta lavorando in modo esemplare grazie al presidente Ruggero Ruggeri e ai suoi collaboratori, e grazie anche alla concretezza dell’Amministrazione Comunale di Sarnano stiamo cercando di legare sempre più l’evento al territorio.” Ha concluso gli interventi Euno Carini, da anni operativo nello staff organizzatore, che ha voluto ricordare: “Da spettatore a commissario di percorso, da pilota a rappresentante federale fino ad organizzatore, la Sarnano-Sassotetto mi ha visto in molteplici vesti. Mi piace ricordare come la nostra gara dalla ripresa nel 2008 si distingue in ambito nazionale per la grande attenzione che ha sempre posto alla sicurezza passiva lungo il percorso.”

I big dei tricolori ci sono: il pisano Piero Lottini (Osella), Arnaldo Pinto e Franco Catalano (Lucchini Sport Nazionale), per il 4° Raggruppamento. Antonio Angiolani (March 783 Toyota), Massimiliano Vitali (Formula Alfa Boxer), per il 5° Raggrupamento. Il campione fiorentino Giuliano Peroni su Osella PA 8/9, che si contende il primato con il sarnanese Marco Gentili su FIat X1/9, per il 3° Raggruppamento. il siciliano “Ghostt” su Graqc MT 14-8, Federico Li Gobbi su Fiat 124 Spider ed il calabrese Fiorello Perilli su Fiat 128 Rally, per il 2° Raggruppamento. Il campione e leader fiorentino Tiberio Nocentini su Chevron B19 Cosworth, il lombardo Sergio Davoli su Porsche ed il pesarese Alessandro Rinolfi su Morris Mini Cooper, per le auto più longeve del 1° Raggruppamento.

Tra i sicuri protagonisti della vigilia e del Super CIVM, anche la novità in CIVM della Ferrari 296 già vice Campione del Mondo in pista ed affidata al campano Giovanni Del Prete. Certamente tra i nomi di spicco i fratelli abruzzesi Stefano e Simone Di Fulvio, il primo in gara di affinamento con la Nova Proto NP 01 di classe regina, mentre per il più giovane gara di intesa con la Wolf GB 08 Thunder Aprilia. Il potentino di Vimotorsport Achille Lombardi deve testare delle nuove soluzioni sulla Osella PA 30 con cui è impegnato in Supersalita, mentre novità è il debutto del senese di Best Lap Mirko Torsellini su Norma M20 Fc di classe regina da 3000 cc, stessa auto per il giovane sardo Giuseppe Vacca che cerca l’affiatamento definitivo con la potente vettura francese. Sulle Osella della massima cilindrata anche il giovane umbro Daniele Filippetti ed Campione CN Alberto Scarafone, il pilota di Frosinone che in CIVM usa l’Osella da 3000 cc in luogo della CN.

