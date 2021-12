Iniziano i lavori per la nuova sede del Museo degli Arazzi di Marsala

Soddisfazione dell’Amministrazione Grillo per la notizia resa nota dall’assessore Samonà – Il sindaco Massimo Grillo e l’assessore Arturo Galfano esprimono soddisfazione per l’avvio a Marsala dei lavori per la realizzazione del nuovo “Museo degli Arazzi”.

I prestigiosi Arazzi fiamminghi, da oggi conservati in Chiesa Madre, troveranno più idoneo allestimento nella Chiesa del Collegio dei Gesuiti – ribattezzato “Museo diocesano degli Arazzi e del patrimonio tessile antico” – dove gli interventi di musealizzazione avranno la durata di un anno. Al termine, accoglierà gli otto preziosi arazzi per i quali si è appena concluso, presso l’Oratorio dei Bianchi di Palermo, il restauro curato dall’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’Identità siciliana diretto da Alberto Samonà: il tutto, sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani in collaborazione con la Soprintendenza di Palermo.

“Siamo lieti dell’esito di tale iter che conferma gli impegni assunti dal Presidente Musumeci e dal Governo regionale per lo sviluppo culturale della nostra Città, afferma l’assessore Galfano. Contatteremo l’Arciprete don Marco Renda per valutare un sito temporaneo idoneo ad un’eventuale esposizione pubblica degli Arazzi o di qualcuno di essi, in attesa che vengano ultimati i lavori nella Chiesa del Collegio”.

Com. Stam.