Iniziati i lavori per il nuovo parcheggio in zona stadio

Un investimento di 700 mila euro per una città sempre più green – Complessivamente, saranno 190 i posti auto che verranno realizzati nel nuovo Parcheggio della zona Stadio di Marsala, i cui lavori sono iniziati questa settimana.

Due le aree interessate: una antistante la Tribuna; l’altra di fronte ai prefabbricati dell’ortofrutta, con spazi riservati a bus, taxi, moto e biciclette. L’Assessorato ai Lavori Pubblici, con i propri tecnici, segue gli interventi già inseriti nel progetto approvato nel 2019 e che prevedono anche la rimozione delle aiuole spartitraffico dove sono presenti alcuni alberi. “I pini, che hanno tra l’altro danneggiato la sede stradale – afferma l’assessore Arturo Galfano – saranno sostituiti con nuove piante, da collocare nei siti già individuati nel progetto, incluse due ampie rotatorie anch’esse con verde”.

Il nuovo parcheggio, per un investimento di circa 700 mila euro quasi interamente a carico dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità (il Comune compartecipa per circa 30 mila euro), è un’opera di riqualificazione dell’area limitrofa all’impianto sportivo. A lavori conclusi, svolgerà un importante punto di snodo per decongestionare il traffico e migliorare la viabilità, in linea con la “svolta green” che ha intrapreso l’Amministrazione Grillo. In pratica, lasciando l’auto in sosta nel parcheggio, si potrà raggiungere il centro urbano con un bus navetta. Al nuovo parcheggio si accederà da più ingressi con barre, mentre due rotatorie snelliranno la viabilità periferica sia in entrata (dal Cavalcavia) che in uscita (verso via Dante Alighieri). Assieme al nuovo impianto di illuminazione saranno collocati arredi urbani, riservando anche spazi per la ricarica di auto elettriche.

Com. Stam.